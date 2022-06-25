Мінкульт пояснив, як артисти РФ можуть потрапити до “білого” списку

У Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили, як російські артисти можуть потрапити до “білого” списку, щоб їхня музика звучала в українському медіапросторі.

Для цього вони мають:

подати заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України;

згоду на публікацію такої декларації;

не входити до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У міністерстві зазначили, аби потрапити до “білого” списку, до СБУ подається відповідна заява від артиста чи його представника, або організатора гастролей.

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– Форма, зміст, порядок подання і розгляду заяви про включення до Переліку, визначаються СБУ за погодженням з МКІП. Невідповідність заяв та/або дій особи підписаній декларації є підставою для відмови у її включенні до Переліку або для її виключення з Переліку, – пояснили в МКІП.

Включення до Переліку та виключення з нього здійснюється на підставі відповідного рішення СБУ, що приймається за погодженням із МКІП, але не пізніше двох робочих днів, направляється до апарату РНБО, який оприлюднює Перелік на своєму веб-сайті та забезпечує його своєчасне оновлення.

Водночас СБУ має право не розкривати підстав, що стали причиною відмови у включенні особи до Переліку чи виключення із нього.

Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада підтримала заборону на російську музику у медіапросторі та громадських місцях.

Проте закон передбачає винятки для російських артистів, які підтримують Україну та засуджують агресію РФ. Вони матимуть можливість поширювати свою творчість на території нашої країни.