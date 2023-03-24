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Минимализм и простота: Depeche Mode впервые за пять лет представил новый альбом Memento Mori

24 марта 2023, 19:59
Малиновская Ангелина редактор ленты
Depeche Mode

Участники британской группы Depeche Mode выпустили альбом Memento Mori.

Это первая за пять лет пластинка, которая была записана без участия одного из основателей коллектива Эндрю Флетча Флетчера, который умер в 2022 году. В треклист вошли 12 песен.

В интервью Зейну Лоу из Apple Music 1 Дэйв Гаан рассказал, что минимализм был частью общего подхода группы к новому альбому.

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— Некоторые из величайших песен Боба Марли или Джона Леннона заключаются в их простоте, это то, что действительно остается с вами навсегда. Мы с Мартином прекрасно понимали, что нельзя все загромождать и усложнять. И все, что мы делаем без Флетча, – это впервые, – сказал он.

23 марта Depeche Mode отправились в большое мировое турне в поддержку альбома и в память о погибшем музыканте. Североамериканская часть началась в Сакраменто. В мае группа прибудет в Европу, а 17 июня сыграет на сцене лондонского стадиона Твикенхем.

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Справка. Музыкант Энди Флетчер – один из основателей и клавишник Depeche Mode, скончался в возрасте 60 лет. Он был участником группы более четырех десятилетий с момента выпуска дебютного альбома Speak & Spell в 1981 году.

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