Участники британской группы Depeche Mode выпустили альбом Memento Mori.

Это первая за пять лет пластинка, которая была записана без участия одного из основателей коллектива Эндрю Флетча Флетчера, который умер в 2022 году. В треклист вошли 12 песен.

В интервью Зейну Лоу из Apple Music 1 Дэйв Гаан рассказал, что минимализм был частью общего подхода группы к новому альбому.

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— Некоторые из величайших песен Боба Марли или Джона Леннона заключаются в их простоте, это то, что действительно остается с вами навсегда. Мы с Мартином прекрасно понимали, что нельзя все загромождать и усложнять. И все, что мы делаем без Флетча, – это впервые, – сказал он.

23 марта Depeche Mode отправились в большое мировое турне в поддержку альбома и в память о погибшем музыканте. Североамериканская часть началась в Сакраменто. В мае группа прибудет в Европу, а 17 июня сыграет на сцене лондонского стадиона Твикенхем.