Учасники британського гурту Depeche Mode випустили альбом Memento Mori.

Це перша за п’ять років платівка записана без участі одного із засновників колективу Ендрю Флетча Флетчера, який помер у 2022 році. У трекліст увійшли 12 пісень.

В інтерв’ю Зейну Лоу з Apple Music 1 Дейв Гаан розповів, що мінімалізм був частиною загального підходу гурту до нового альбому.

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– Деякі з найбільших пісень Боба Марлі або Джона Леннона полягають у їхній простоті, це те, що справді залишається з вами назавжди. Ми з Мартіном чудово розуміли, що не можна все захаращувати та ускладнювати. І все, що ми робимо без Флетча, це вперше, – сказав він.

23 березня Depeche Mode вирушили у велике світове турне на підтримку альбому та на згадку про загиблого музиканта. Північноамериканська частина розпочалася у Сакраменто. У травні гурт прибуде до Європи, а 17 червня зіграє на сцені лондонського стадіону Твікенгем.