Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Мінімалізм та простота: Depeche Mode вперше за п’ять років представив новий альбом Memento Mori

24 Березня 2023, 19:59
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Depeche Mode

Учасники британського гурту Depeche Mode випустили альбом Memento Mori. 

Це перша за п’ять років платівка записана без участі одного із засновників колективу Ендрю Флетча Флетчера, який помер у 2022 році. У трекліст увійшли 12 пісень.

В інтерв’ю Зейну Лоу з Apple Music 1 Дейв Гаан розповів, що мінімалізм був частиною загального підходу гурту до нового альбому.

Зараз дивляться

– Деякі з найбільших пісень Боба Марлі або Джона Леннона полягають у їхній простоті, це те, що справді залишається з вами назавжди. Ми з Мартіном чудово розуміли, що не можна все захаращувати та ускладнювати. І все, що ми робимо без Флетча, це вперше, – сказав він.

23 березня Depeche Mode вирушили у велике світове турне на підтримку альбому та на згадку про загиблого музиканта. Північноамериканська частина розпочалася у Сакраменто. У травні гурт прибуде до Європи, а 17 червня зіграє на сцені лондонського стадіону Твікенгем.

Читайте також:
Олександра ЗаріцькаУ фаті та для коханого: Kazka презентувала нову ліричну пісню Без кохання

Довідка. Музикант Енді Флетчер — один із засновників та клавішник Depeche Mode, помер у віці 60 років. Він був учасником групи понад чотири десятиліття з моменту випуску дебютного альбому Speak&Spell у 1981 році.

Теги
Depeche Mode Музика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь