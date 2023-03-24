Группа Kazka презентовала новую лирическую песню Без кохання. Солистка коллектива Александра Зарицкая посвятила композицию своему бойфренду Павлу Тараненко.

Певица отметила, что война научила нас не откладывать чувства на завтра, ценить каждое мгновение, любить, искать дело мечты, создавать семьи, пространство вокруг себя и новую жизнь.

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— А я все равно ищу твои глаза среди толпы. На каждом концерте я пою тебе песню и улыбаюсь, когда вижу, как люди целуются. Любовь. Это так особенно. Любить. Даже на расстоянии, даже когда мы все время вместе. Мне тебя всегда будет мало, — подчеркнула Зарицкая.

Она добавила, что эта песня является необычной и первой почти за год.

— Новая по ощущениям и уровню откровенности с вами. Без кохання создавалась в самое сложное время. Под звуки сирен и грохот мыслей. В реальности, где я выбрала отношения, любимого и впервые поделилась с вами настолько личным, — отметила артистка.

Стоит отметить и то, что солистка группы Kazka предстала на обложке трека в свадебной фате. Ранее Александра Зарицкая призналась, что планирует свадьбу со своим возлюбленным.

По словам исполнительницы, после того, как она нашла своего человека, то начала ставить себя на место невесты, однако говорит, что если торжество и будет, то лишь после победы.