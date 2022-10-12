Украинская артистка Тина Кароль посвятила свой стих президенту РФ Владимиру Путину. Певица прокляла главу страны-агрессора и напомнила, что его судьба уже предрешена — спастись не получится.
Творчеством артистка поделилась на своем Telegram-канале, где также показала кадры со сьемки Родины-матери с помощью дрона. Они создавались для одного проекта, который так и не вышел.
В новых строчках певица обращается к Путину и напоминает ему, что он не прикроется Богом и не спасет себя.
Кароль также назвала президента РФ старым людоедом, который обрек свою страну на хаос и руины.
***
що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
неродиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти — не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ як матір міст та околиць усіх
материнський прокльон надсилає тобі
***
— Хочется нежности и творчества, особенно в моем дневнике, но очень болит. Притворяться, что это дневник не для этого — это врать в лицо самой себе! Люблю и мысленно рядом! Верю в победу! — подписала свой стих артистка.
Звезда в последнее время активно критикует российских медийных личностей. Совсем недавно Тина Кароль послала Ксению Собчак следом за российским крейсером. Все из-за того, что российская журналистка назвала защитников из Азова “нацистами”.