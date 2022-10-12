Украинская артистка Тина Кароль посвятила свой стих президенту РФ Владимиру Путину. Певица прокляла главу страны-агрессора и напомнила, что его судьба уже предрешена — спастись не получится.

Творчеством артистка поделилась на своем Telegram-канале, где также показала кадры со сьемки Родины-матери с помощью дрона. Они создавались для одного проекта, который так и не вышел.

В новых строчках певица обращается к Путину и напоминает ему, что он не прикроется Богом и не спасет себя.

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Кароль также назвала президента РФ старым людоедом, который обрек свою страну на хаос и руины.

***

що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

неродиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти — не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ як матір міст та околиць усіх

материнський прокльон надсилає тобі

***

— Хочется нежности и творчества, особенно в моем дневнике, но очень болит. Притворяться, что это дневник не для этого — это врать в лицо самой себе! Люблю и мысленно рядом! Верю в победу! — подписала свой стих артистка.

Звезда в последнее время активно критикует российских медийных личностей. Совсем недавно Тина Кароль послала Ксению Собчак следом за российским крейсером. Все из-за того, что российская журналистка назвала защитников из Азова “нацистами”.