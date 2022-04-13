Мама американского миллиардера Илона Маска, модель Мэй Маск заговорила на украинском языке.

73-летняя мать основателя Tesla и SpaseХ обнародовала видеообращение в Twitter. На видео она предстала в белом платье с синем орнаменте от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Видеозапись дублировалась на украинском языке.

My Ukrainian publisher asked me to send a message with this voiceover in Ukrainian. Her daily updates are horrific! She has asked for donations to https://t.co/4U59q8QaBa #StopTheWar #StandWithUkraine ???????????????? pic.twitter.com/B8fR9CFS0w — Maye Musk (@mayemusk) April 12, 2022

— Нам очень прискорбно. Это трагедия. Но мы поражены тем, насколько вы все храбрые. И мы будем и дальше поддерживать вас, как сможем. Вы пытаетесь защитить свою свободу. Вы храбрые, поэтому вы обязательно победите. Мир вас слышит. Мир следит за новостями и они очень печалят, — сказала Мэй.

Обратилась она и к россиянам, поблагодарив тех, кто протестует против войны. И выразила надежду, что вскоре все закончится.

— Мы не прекращаем повторять: остановите войну! — отметила Маск.

Также она написала, что ее украинский издатель попросил сделать озвучку на украинском языке. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта. Это инициатива называется Share UA Voices.