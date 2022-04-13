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Остановите войну! Мама Илона Маска в вышиванке заговорила на украинском

13 апреля 2022, 17:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мей Маск
Источник: Getty Images

Мама американского миллиардера Илона Маска, модель Мэй Маск заговорила на украинском языке.

73-летняя мать основателя Tesla и SpaseХ обнародовала видеообращение в Twitter. На видео она предстала в белом платье с синем орнаменте от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Видеозапись дублировалась на украинском языке.

— Нам очень прискорбно. Это трагедия. Но мы поражены тем, насколько вы все храбрые. И мы будем и дальше поддерживать вас, как сможем. Вы пытаетесь защитить свою свободу. Вы храбрые, поэтому вы обязательно победите. Мир вас слышит. Мир следит за новостями и они очень печалят, — сказала Мэй.

Обратилась она и к россиянам, поблагодарив тех, кто протестует против войны. И выразила надежду, что вскоре все закончится.

— Мы не прекращаем повторять: остановите войну! — отметила Маск.

Также она написала, что ее украинский издатель попросил сделать озвучку на украинском языке. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта. Это инициатива называется Share UA Voices.

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Теги
Мэй Маск , Підтримка України
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