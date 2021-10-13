Мика Ньютон публично отказалась от концертов в России

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет и работает в США, публично отказалась от концертов в России.

В сториз на личной странице в Instagram она выразила свою гражданскую политику и подчеркнула, что Крым — это Украина.

— Начнем с главного — я украинка. Я всегда жила в Украине. Я не люблю говорить о политике, но я против того, что происходит между нашими странами. Я против войны! Я считаю, что Крым — это Украина, — написала артистка.

Звезда добавила, что уважает своих поклонников со всего мира. Но она уже долгое время отказывается от каких-либо концертов и корпоративов на территории страны-агрессора.

Напомним, что Мика Ньютон (настоящее имя — Оксана Грицай) родилась в Ивано-Франковской области.

В 2011 году певица представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение. С песней Angel она заняла четвертое место в финале.

После конкурса Мика переехала в Соединенные Штаты Америки, а сейчас звезда живет в центре Лос-Анджелеса.

Недавно Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

11 октября петиция на сайте президента с требованием полного запрета выступлений российских артистов на территории Украины набрала 25 тыс. подписей.

В петиции предлагается запретить гастроли российским артистам до полного возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.