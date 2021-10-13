Міка Ньютон публічно відмовилася від концертів у Росії

Українська співачка Міка Ньютон, яка живе та працює у США, публічно відмовилася від концертів у Росії.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона висловила свою громадянську політику та наголосила, що Крим – це Україна.

– Почнемо з головного – я українка. Я завжди жила в Україні. Я не люблю говорити про політику, але я проти того, що відбувається між нашими країнами. Я проти війни! Я вважаю, що Крим – це Україна, – написала артистка.

Зірка додала, що поважає своїх шанувальників зі всього світу. Але вона вже довгий час відмовляється від будь яких концертів та корпоративів на території країни-агресора.

Нагадаємо, що Міка Ньютон (справжнє ім’я – Оксана Грицай) народилася в Івано-Франківській області.

У 2011 році співачка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. З піснею Angel вона посіла четверте місце у фіналі.

Після конкурсу Міка переїхала до Сполучених Штатів Америки, а зараз зірка живе в центрі Лос-Анджелеса.

Нещодавно Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії.

11 жовтня петиція на сайті президента з вимогою повної заборони виступів російських артистів на території України набрала 25 тис. підписів.

У петиції пропонується заборонити гастролі російським артистам до повного повернення Криму та відновлення контролю над східними кордонами України.