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Мой малыш: Джанабаева показала фото старшего сына от Меладзе

29 ноября 2021, 12:05
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Мой малыш: Джанабаева показала фото старшего сына от Меладзе

Певица Альбина Джанабаева показала подросшего старшего сына Константина от исполнителя Валерия Меладзе.

В Instagram артистка обнародовала снимок, на котором запечатлена в обнимку с 17-летним парнем. Сын Джанабаевой позирует сидя у нее на коленях. Стоит отметить, что у Константина длинные волосы.

— Малыш мой, — подписала публикацию Альбина.

Джанабаева редко делится фотографиями со своими детьми, поскольку они с Валерием пытаются уберечь их от повышенного вниманиям. Сам Константин тоже пытается избегать популярности родителей и даже не ведет социальные сети. Поэтому совместная фотография мамы с сыном вызвала немалый интерес у подписчиков.

  • Какой большой у вас малыш, а прическа какая потрясная.
  • Какие у вас красивые детки.
  • Скорее вы здесь малышка.
  • Какой Константин взрослый и очень красивый.
  • Наши малыши так быстро превращаются в мужчин.
  • Ого какой большой!
  • Хороший малыш.
  • Ого, это Костя? Высокий такой вырос, больше на маму похож.
  • Мамин сынуля. — Пишут в комментариях Джанабаевой.

Напомним, что Альбина и Валерий воспитывают троих совместных детей — Константина, Луку и Агату, которую певица родила в апреле 2021 года. У самого Меладзе всего шестеро детей. У исполнителя есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной.

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Теги
Альбіна Джанабаєва , Валерий Меладзе
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