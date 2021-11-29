Певица Альбина Джанабаева показала подросшего старшего сына Константина от исполнителя Валерия Меладзе.

В Instagram артистка обнародовала снимок, на котором запечатлена в обнимку с 17-летним парнем. Сын Джанабаевой позирует сидя у нее на коленях. Стоит отметить, что у Константина длинные волосы.

— Малыш мой, — подписала публикацию Альбина.

Джанабаева редко делится фотографиями со своими детьми, поскольку они с Валерием пытаются уберечь их от повышенного вниманиям. Сам Константин тоже пытается избегать популярности родителей и даже не ведет социальные сети. Поэтому совместная фотография мамы с сыном вызвала немалый интерес у подписчиков.

Какой большой у вас малыш, а прическа какая потрясная.

Какие у вас красивые детки.

Скорее вы здесь малышка.

Какой Константин взрослый и очень красивый.

Наши малыши так быстро превращаются в мужчин.

Ого какой большой!

Хороший малыш.

Ого, это Костя? Высокий такой вырос, больше на маму похож.

Мамин сынуля. — Пишут в комментариях Джанабаевой.

Напомним, что Альбина и Валерий воспитывают троих совместных детей — Константина, Луку и Агату, которую певица родила в апреле 2021 года. У самого Меладзе всего шестеро детей. У исполнителя есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной.