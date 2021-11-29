Співачка Альбіна Джанабаєва показала підрослого старшого сина Костянтина від виконавця Валерія Меладзе.
В Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому зображена в обіймах з 17-річним хлопцем. Син Джанабаєвої позує, сидячи в неї на колінах. Варто зазначити, що в Костянтина довге волосся.
– Малюк мій, – підписала публікацію Альбіна.
Джанабаєва рідко ділиться фотографіями зі своїми дітьми, оскільки вони з Валерієм намагаються вберегти їх від підвищеної уваги. Сам Костянтин теж намагається уникати популярності батьків і навіть не веде соціальних мереж. Тому спільна фотографія мами з сином викликала чималий інтерес у підписників.
- Який великий у вас малюк, а зачіска яка чудова.
- Які у вас гарні дітки.
- Швидше за все, маля тут ви.
- Який Костянтин дорослий та дуже гарний.
- Наші малюки так швидко перетворюються на чоловіків.
- Ого який великий!
- Гарне маля.
- Ого, це Костя? Високий такий виріс, більше схожий на маму.
- Мамин синуля. – Пишуть у коментарях Джанабаєвої.
Нагадаємо, що Альбіна та Валерій виховують трьох спільних дітей – Костянтина, Луку та Агату, яку співачка народила у квітні 2021 року. В самого Меладзе всього шестеро дітей. Виконавець має трьох доньок від першого шлюбу з Іриною Малухіною.