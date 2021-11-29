Співачка Альбіна Джанабаєва показала підрослого старшого сина Костянтина від виконавця Валерія Меладзе.

В Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому зображена в обіймах з 17-річним хлопцем. Син Джанабаєвої позує, сидячи в неї на колінах. Варто зазначити, що в Костянтина довге волосся.

– Малюк мій, – підписала публікацію Альбіна.

Джанабаєва рідко ділиться фотографіями зі своїми дітьми, оскільки вони з Валерієм намагаються вберегти їх від підвищеної уваги. Сам Костянтин теж намагається уникати популярності батьків і навіть не веде соціальних мереж. Тому спільна фотографія мами з сином викликала чималий інтерес у підписників.

Який великий у вас малюк, а зачіска яка чудова.

Які у вас гарні дітки.

Швидше за все, маля тут ви.

Який Костянтин дорослий та дуже гарний.

Наші малюки так швидко перетворюються на чоловіків.

Ого який великий!

Гарне маля.

Ого, це Костя? Високий такий виріс, більше схожий на маму.

Мамин синуля. – Пишуть у коментарях Джанабаєвої.

Нагадаємо, що Альбіна та Валерій виховують трьох спільних дітей – Костянтина, Луку та Агату, яку співачка народила у квітні 2021 року. В самого Меладзе всього шестеро дітей. Виконавець має трьох доньок від першого шлюбу з Іриною Малухіною.