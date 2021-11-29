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Мій малюк: Джанабаєва показала фото старшого сина від Меладзе

29 Листопада 2021, 12:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мій малюк: Джанабаєва показала фото старшого сина від Меладзе

Співачка Альбіна Джанабаєва показала підрослого старшого сина Костянтина від виконавця Валерія Меладзе.

В Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому зображена в обіймах з 17-річним хлопцем. Син Джанабаєвої позує, сидячи в неї на колінах. Варто зазначити, що в Костянтина довге волосся.

– Малюк мій, – підписала публікацію Альбіна.

Джанабаєва рідко ділиться фотографіями зі своїми дітьми, оскільки вони з Валерієм намагаються вберегти їх від підвищеної уваги. Сам Костянтин теж намагається уникати популярності батьків і навіть не веде соціальних мереж. Тому спільна фотографія мами з сином викликала чималий інтерес у підписників.

  • Який великий у вас малюк, а зачіска яка чудова.
  • Які у вас гарні дітки.
  • Швидше за все, маля тут ви.
  • Який Костянтин дорослий та дуже гарний.
  • Наші малюки так швидко перетворюються на чоловіків.
  • Ого який великий!
  • Гарне маля.
  • Ого, це Костя? Високий такий виріс, більше схожий на маму.
  • Мамин синуля. – Пишуть у коментарях Джанабаєвої.

Нагадаємо, що Альбіна та Валерій виховують трьох спільних дітей – Костянтина, Луку та Агату, яку співачка народила у квітні 2021 року. В самого Меладзе всього шестеро дітей. Виконавець має трьох доньок від першого шлюбу з Іриною Малухіною.

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Теги
Альбіна Джанабаєва , Валерій Меладзе
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