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Джанабаева показала редкое семейное фото с Меладзе и сыновьями

23 июня 2021, 14:06 Валентина Чорна
Джанабаева показала редкое семейное фото с Меладзе и сыновьями

Российская певица Альбина Джанабаева трогательно поздравила своего мужа Валерия Меладзе с днем рождения. 23 июня музыканту исполнилось 56 лет.

На личной странице в Instagram Альбина обнародовала семейное фото, на котором пара позирует вместе с двумя сыновьями: Константином и Лукой.

Для фотосессии все выбрали одинаковые наряды: джинсы и белые рубашки. Кстати, певица впервые публично показала своего младшего сына Лука.

— С днем рождения, любимый! Будь счастлив! — написала Джанабаева.

В комментариях поклонники забросали комплиментами пару, а также присоединились к поздравлениям.

  • Невероятно красивая пара и дети!
  • Лука! Впервые! Отличный парень.
  • Самые лучшие! Пример!
  • Прекрасная семья! Какие же вы все красивые.
  • Красивые дети и красивая пара. Счастья вам!

Напомним, что в апреле 2021 года Джанабаева и Меладзе снова стали родителями. У пары родилась девочка.

Она стала третьим ребенком супругов и шестым ребенком Меладзе. У певца есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей: Константина (2004 года рождения), Луку (2014) и дочь Агату. Семейными фото пара делится очень редко.

Фото: Альбина Джанабаева

Теги
Альбіна Джанабаєва , Валерій Меладзе
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