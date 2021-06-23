Российская певица Альбина Джанабаева трогательно поздравила своего мужа Валерия Меладзе с днем рождения. 23 июня музыканту исполнилось 56 лет.
На личной странице в Instagram Альбина обнародовала семейное фото, на котором пара позирует вместе с двумя сыновьями: Константином и Лукой.
Для фотосессии все выбрали одинаковые наряды: джинсы и белые рубашки. Кстати, певица впервые публично показала своего младшего сына Лука.
— С днем рождения, любимый! Будь счастлив! — написала Джанабаева.
В комментариях поклонники забросали комплиментами пару, а также присоединились к поздравлениям.
- Невероятно красивая пара и дети!
- Лука! Впервые! Отличный парень.
- Самые лучшие! Пример!
- Прекрасная семья! Какие же вы все красивые.
- Красивые дети и красивая пара. Счастья вам!
Напомним, что в апреле 2021 года Джанабаева и Меладзе снова стали родителями. У пары родилась девочка.
Она стала третьим ребенком супругов и шестым ребенком Меладзе. У певца есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей: Константина (2004 года рождения), Луку (2014) и дочь Агату. Семейными фото пара делится очень редко.
Фото: Альбина Джанабаева