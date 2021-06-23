Российская певица Альбина Джанабаева трогательно поздравила своего мужа Валерия Меладзе с днем рождения. 23 июня музыканту исполнилось 56 лет.

На личной странице в Instagram Альбина обнародовала семейное фото, на котором пара позирует вместе с двумя сыновьями: Константином и Лукой.

Для фотосессии все выбрали одинаковые наряды: джинсы и белые рубашки. Кстати, певица впервые публично показала своего младшего сына Лука.

— С днем рождения, любимый! Будь счастлив! — написала Джанабаева.

В комментариях поклонники забросали комплиментами пару, а также присоединились к поздравлениям.

Невероятно красивая пара и дети!

Лука! Впервые! Отличный парень.

Самые лучшие! Пример!

Прекрасная семья! Какие же вы все красивые.

Красивые дети и красивая пара. Счастья вам!

Напомним, что в апреле 2021 года Джанабаева и Меладзе снова стали родителями. У пары родилась девочка.

Она стала третьим ребенком супругов и шестым ребенком Меладзе. У певца есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей: Константина (2004 года рождения), Луку (2014) и дочь Агату. Семейными фото пара делится очень редко.

Фото: Альбина Джанабаева