Заботясь о растениях, хозяйки прибегают к разным методам ухода за ними и множеству лайфхаков. Один из них – полив домашних цветов минеральной водой. Действительно ли это полезно, что будет, если поливать растения минеральной водой, а также другие самые распространенные вопросы — ответы на них читайте в материале Фактов ICTV.

Об уходе за домашними цветами с помощью минералки мы расспросили у преподавателя биологии и блогера Лилианы Лавринец, которая ухаживает за более чем 50 растениями. Итак, какой водой можно поливать растение и будет ли полезна минеральная вода — экспертное мнение дальше.

Можно ли поливать растения минеральной водой?

Такая вещь как минеральная вода не всегда полезна для растений, уверяет эксперт. И чтобы это понять, Лавринец советует углубиться в состав минеральной воды, в которой много калия и магния. А кроме того, в ее состав входит соль, которая обычно растениям вредит и засаливает почву.

— Есть очень много производителей минеральной воды, трудно рассчитать ее химический состав, потому что у всех он разный. Но она не предназначена для полива растений, – говорит специалист.

Что будет, если полить растение газировкой?

Даже если не брать во внимание соль, то не для всех растений микроэлементы калий и магний полезны, однако алоэ, суккуленты, денежное дерево воспринимают их хорошо. Эти растения разрастаются и становятся ярче.

Эксперт отмечает, что даже эти домашние цветы нужно поливать минеральной водой умеренно – примерно два-три раза в неделю. Кроме того, перед поливом воду нужно обязательно подготовить. Откройте ее и оставьте на какое-то время, чтобы углекислый газ из нее вышел.

При этом для полива подходит не вся минеральная вода – нужно остановить свой выбор на “столовой”. Дело в том, что в ней не так много минеральных веществ, как в “лечебной”.

Также минералку можно разбавить обычной водой. Для этого возьмите 1 л воды и 200 мл минералки и поливайте этой смесью растение под корень. Лучше использовать такой раствор один раз в месяц, чтобы протестировать реакцию растения на такое удобрение. Затем можно увеличивать количество раз полива.

Но есть растения, для которых полив минеральной водой категорически запрещен. К этой категории относятся орхидея, азалия, камелия и антуриум.

— Если орхидею полить минеральной водой, то она вообще сбросит все свои бутоны, даже еще не открывшиеся, и зачахнет, а потом вообще погибнет, — отмечает Лавринец, и советует не прибегать к подобным экспериментам вообще.

По словам специалиста, если уж и хотите чем-то прикормить растение, то лучшим вариантом будет не минеральная вода, а удобрения. Их можно купить непосредственно под нужное растение в магазине.

Кроме того, есть один народный метод, который также полезен для вазонов. Это настой из яичной шелухи.

– Им хорошо поливать вазоны раз в две недели. Это бюджетный и безопасный вариант удобрить почву, – делится рецептом Лавринец.

Также для смягчения воды можно добавить в нее лимонную кислоту из расчета 1 ст. л. на 10-литровое ведро воды.

Можно ли использовать бутилированную воду для полива цветов?

По мнению эксперта, в бутилированной воде нет ничего плохого, ведь это дистиллированная вода, которая подходит для всех домашних растений. Но это отразится на вашем кошельке, поскольку немного дорого покупать такую воду для полива растений.

Лавринец советует по возможности поливать домашние растения водой из водоемов — рек, озер. Если это делать водой из общего водопровода, то нужно дать ей отстояться примерно 12 ч. Также хорошей альтернативой будет дождевая и талая вода.

Какой водой нельзя поливать растение?

Прежде всего эта вода не должна быть слишком холодной или горячей, лучше, чтобы она была комнатной температуры.

— Холодная вызывает стресс у корня растения, от чего он начинает гнить, и как следствие, домашние цветы сбрасывают бутоны, а затем и вообще может наступить смерть для растения. А горячая наоборот обжигает растение, сразу погибает его коренная система, — добавляет Лавринец.