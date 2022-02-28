Метрополитен-опера разрывает контракты с артистами, поддерживающими Путина

Метрополитен-опера приостановит работу с артистами и институциями, которые поддерживают Владимира Путина. Это решение остатется в силе до полного прекращения войны в Украине.

По словам гендиректора Метрополитена Питера Гелба, они обязаны демонстрировать поддержку украинцам.

— Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен, которые уже давно существуют между художниками и художественными учреждениями России и США, мы больше не можем взаимодействовать с художниками или учреждениями, которые поддерживают Путина или поддерживаются им, — сказал он.

Эта политика будет действовать до тех пор, пока “вторжение и убийства не будут остановлены, порядок не будет восстановлен и не будут произведены реституции”.

Ранее Карнеги-холл исключил российского дирижера Валерия Гергиева и российского пианиста Дениса Мацуева из концертов Венского филармонического оркестра. Гергиева также могут лишить поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра и почетного дирижера Роттердамского филармонического оркестра.

Королевский опервный театр в Лондоне отменил летние гастроли артистов Большого театра из-за войны в Украине.