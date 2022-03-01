Телеведущая Маша Ефросинина записала новое видеообращение к россиянам. Она призывает их не боятся и выходить на улицы, поскольку в Украине из-за их власти умирают мирные жители.

Артистка сказала, что до сих пор не получила ни одного звонка, сообщения, слов поддержки от своих самых близких родственников, которые у нее вообще остались — дяди, который живет в Питере, тети, которая живет в Керчи.

— Делаю вывод, что мозги вам продолжают прошивать с колоссальной пропагандистской силой. Но я это переживу, это моя личная война и мой личный отпор войне, которая идет параллельно со стороны России — информационная война. Вынуждена признать, пока что вы в ней побеждаете, поскольку если 150 млн населения страны сидит по домам, не выходит на улицы, боится ЗАКов, то с мозгами пи**а у вас, — сказала Маша.

Маша сказала, что она не сдастся и дальше будет вести информационную войну.

— То, что происходит в Украине, называется войной без правил. Ваш диктатор — мерзкая тварь, отдает распоряжения убивать людей. За эти дни обстреляны жилые дома, умерло 20 детей и сотни взрослых, тысячи раненых. Обстрелы ведутся из ракетных установок. Ваш мерзкий тиран с забальзамированной рожей, по которой соскучился Мавзолей ваш ебу**й, он нарушил даже правила переговоров, — подчеркнула Ефросинина.

Телеведущая отметила, что пока наши делегации разговаривали, было зачищено два украинских города, которые просто снесли с лица земли.

— Были нанесены страшные удары по Харькову, разрушено половину города. У людей отрывались руки и ноги, отрывались конечности у стариков. Дети погибают, — дрожащим голосом сказала Маша.

Ефросинина подчеркнула, что пока российская делегация объявляла о том, что они поехали на переговоры, началась ракетная атака на Киев.

— Ракеты, которые способны уничтожить даже бомбоубежища… И вы сидите дома, вы боитесь тысяч полицейский, если вас выйдет миллион на улицы гребанной Москвы, вы еще сможете продолжать жить и смотреть в глаза своим детям. Вы сможете еще дышать этим воздухом, понимаете? Они задохнуться от позора. Вы должны выйти на улицы, только вы можете снести одного человека, который нах*й сошел с ума… Убивает мой народ, моих детей, наших матерей, — крича сказала Маша.

Телеведущая сказала, что все знает про угрозы, поскольку ей пишут артисты, которым угрожают.

— Я видела скрины, как всех обещают посадить в тюрьму, как несутся головы, программы, спектакли, концерты тех артистов, которые выступили. Я вижу, я знаю, что это страшно, но вы уже под колпаком. Из него выкачивается воздух. Вам такой же конец как и нам. Вы разрушаете мою страну, которая вас не просила к нам вообще приходить, — подчеркнула Ефросинина.

Она сказала, что говорит по-русски всю жизнь и ей этого не запрещают, не убивают и не трогают.

— Выходите на улицы. Миллион человек справится с горсткой полицейских! Мы справились в 2014 году и вы справитесь! Бейте, отстаивайте свое право жить, отстаивайте свое право быть не зомби, а людьми! — сказала Маша.

Телеведущая отметила, что по российским школам разослали методички и с 1 марта детям будут рассказывать, как оправдывать действия Владимира Путина.

— Посмотрите на ваших детей и на наших! Выходите на улицы! — призвала Ефросинина.

24 февраля Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну. Уже шестой день наши города и мирных жители страдают от действий оккупантов, однако ЗСУ дают им отпор, достойно защищая территории нашей страны.

Против России выступают все цивилизованные страны, а также всемирно известные люди. Что происходит на шестые сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.