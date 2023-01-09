Певец Павел Зибров высказался о дружбе с артистами из РФ и предателями, которые замалчивают тему войны в Украине. Речь пошла о Тамаре Гвердцители, Анастасии Волочковой, Игоре Лихуте и Таисии Повалий.

Говорит, чтобы прям дружить с кем-то из них — такого не было. Хорошие отношения с певицей Тамарой Гвердцители, однако она с начала полномасштабного вторжения уехала из РФ в Грузию.

Вспоминает, еще давно балерина Анастасия Волочкова хотела записать с ним дуэт, однако говорит — возможно это было до 2014 года, после — категорическое нет.

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Зашла речь и о продюсере Игоре Лихуте, который также является мужем певицы Таисии Повалий. Зибров говорит, дружили они 28 лет, но после 2014 года отношения пошли вниз.

— Мы поняли, что они там сидят на всех своих концертах, работают, какая-то не очень хорошая риторика об Украине. 9 мая на День победы в РФ концерт в Кремле, на котором сидят генералы с погонами и Тая выходит петь Рідна мати моя. У меня слезы вышли, я думаю — что же ты делаешь, — рассказывает Павел.

Добавляет, можно ведь было придумать какую-то причину, чтобы не принимать участие в этом мероприятии, которое увидит вся Украина.

— После этого я начал писать Лихуте и Тае где только можно. Никто ничего не отвечал, но где только мог, я их мочил. Сейчас я устал и не хочу даже называть их фамилии. Я жалею только о том, что они могут выехать — Лепсу, Киркорову, Баскову концерты по всему миру отменили, а у Повалий остался украинский паспорт, по которому она ездит куда угодно. Жаль, нельзя его забрать, — подчеркнул Зибров.

Фото: Павел Зибров