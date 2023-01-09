Співак Павло Зібров висловився про дружбу з артистами із РФ та зрадниками, які замовчують тему війни в Україні. Йдеться про Тамару Гвердцителі, Анастасію Волочкову, Ігоря Ліхуту та Таїсію Повалій.

Каже, щоб прямо дружити з кимось із них – такого не було. Хороші стосунки зі співачкою Тамарою Гвердцителі, проте вона з початку повномасштабного вторгнення виїхала з РФ до Грузії.

Згадує, ще записати з ним дует давно хотіла балерина Анастасія Волочкова, проте можливим це було до 2014 року, після – категорично ні.

Зараз дивляться

Зайшла мова і про продюсера Ігоря Ліхуту, який також є чоловіком співачки Таїсії Повалій. Зібров каже, дружили вони 28 років, але після 2014-го стосунки пішли вниз.

– Ми зрозуміли, що вони там сидять на всіх своїх концертах, працюють, якась не дуже хороша риторика про Україну. 9 травня на День перемоги у РФ концерт у Кремлі, на якому сидять генерали з погонами, а Тая виходить співати Рідна мати моя. У мене сльози пішли, я думаю – що ти робиш, – розповідає Павло.

Додає, можна ж було придумати якусь причину, щоб не брати участь у цьому заході, який побачить вся Україна.

– Після цього я почав писати Ліхуті та Таї де тільки можна. Ніхто нічого не відповідав, але де тільки міг я їх мочив. Зараз я втомився і не хочу навіть називати їхні прізвища. Я шкодую лише про те, що вони можуть виїхати – Лепсу, Кіркорову, Баскову концерти по всьому світу скасували, а у Повалій залишився український паспорт, з яким вона їздить куди завгодно. Шкода, не можна його забрати, – наголосив Зібров.

Фото: Павло Зібров