Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее старшая дочь Антонина Паперная не уезжает из России и замалчивает полномасштабную войну в родной стране.

Артистка призналась, с дочерью общается ежедневно и ей рассказывает о том, что происходит в украинских городах.

— Также она смотрит Telegram-каналы. Те украинцы, которые находятся там, в курсе тех страшных событий, который у нас происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могут высказаться, они находятся там в режиме страшного террора. Я не буду оправдываться, я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь, — отметила Сумская.

Ольга добавила, что в РФ сегодня — тотальная зависимость, которая пока что не сдвинется с места.

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— Шаг влево, шаг вправо и все. Я общаюсь со своей подругой, которая там, очень известным композитором. Она отказалась от любой работы в РФ, поскольку не поддержала политику своих коллег, которые выходят с буквой Z на каждом фестивале. Это люди, которые не хотят видеть и слышать за большие деньги… Это не зомби, представляете степень цинизма, когда они за деньги, зная, что тут море крови, поддерживают тот режим, — сказала Сумская.

Актриса добавила, что ей больно все это переживать, поскольку там не только дочь, но и внуки, у которых нет сейчас возможности выехать.

— Я держусь сейчас, но мне очень больно. Когда начался хейт, мне писали, что нужно отказаться от дочери. Я этого не сделаю, как можно посоветовать такое матери? Прилетали страшные эпитеты… Нельзя так. Мне обидно, что так случилось. Но это уже Северная Корея, когда ты говоришь какое-то слово, а потом оказываешься в бездне, — отметила Ольга.

Фото: Ольга Сумская