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Стартовали съемки Холостяка 12: в сети гадают, кто станет главным героем

27 октября 2021, 10:43 Каріна Зуєва
Стартовали съемки Холостяка 12: в сети гадают, кто станет главным героем
Источник: СТБ

Украинский ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник объявил о начале съемок нового сезона романтического реалити-шоу Холостяк.

В Instagram Григорий опубликовал фото со съемочной площадки. В руках у ведущего тарелка, которую принято разбивать перед съемками. На ней написано название реалити-шоу и вся съемочная группа.

— Кто он? — подписал Григорий публикацию.

Поклонники проекта заинтригованы, поэтому оставляют свои варианты в комментариях.

  • Гриша, интрига — ваше второе имя.
  • Не томите, вы же точно знаете его имя.
  • Возможно, Виталий Козловский?
  • Богдан Юсипчук.
  • Артем Милевский.
  • Главное, чтоб скучным не был.
  • Хотелось бы увидеть Эктора Хименеса-Браво.
  • Алексей Тригубенко с первой Холостячки?
  • Очень интересно, кто он.
  • Наконец-то! Очень жду Холостяка.
  • Было бы классно, если бы Макс Барских.
  • Можно обычного парня с обычной зарплатой? Половина девушек сама уйдет с шоу в первом эфире, — пишут пользователи сети.
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Напомним, главным героем реалити-шоу Холостяк 11 был предприниматель из Харькова Михаил Заливако. В финале проекта мужчина выбрал Анну Богдан, с которой ему удалось построить отношения.

Сейчас влюбленные живут в Киеве, много путешествуют и проводят свободное время вместе.

Премьера Холостяка 12 состоится уже весной на телеканале СТБ.

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