Украинский ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник объявил о начале съемок нового сезона романтического реалити-шоу Холостяк.

В Instagram Григорий опубликовал фото со съемочной площадки. В руках у ведущего тарелка, которую принято разбивать перед съемками. На ней написано название реалити-шоу и вся съемочная группа.

— Кто он? — подписал Григорий публикацию.

Поклонники проекта заинтригованы, поэтому оставляют свои варианты в комментариях.

Гриша, интрига — ваше второе имя.

Не томите, вы же точно знаете его имя.

Возможно, Виталий Козловский?

Богдан Юсипчук.

Артем Милевский.

Главное, чтоб скучным не был.

Хотелось бы увидеть Эктора Хименеса-Браво.

Алексей Тригубенко с первой Холостячки?

Очень интересно, кто он.

Наконец-то! Очень жду Холостяка.

Было бы классно, если бы Макс Барских.

Можно обычного парня с обычной зарплатой? Половина девушек сама уйдет с шоу в первом эфире, — пишут пользователи сети.

Напомним, главным героем реалити-шоу Холостяк 11 был предприниматель из Харькова Михаил Заливако. В финале проекта мужчина выбрал Анну Богдан, с которой ему удалось построить отношения.

Сейчас влюбленные живут в Киеве, много путешествуют и проводят свободное время вместе.

Премьера Холостяка 12 состоится уже весной на телеканале СТБ.