Украинский ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник объявил о начале съемок нового сезона романтического реалити-шоу Холостяк.
В Instagram Григорий опубликовал фото со съемочной площадки. В руках у ведущего тарелка, которую принято разбивать перед съемками. На ней написано название реалити-шоу и вся съемочная группа.
— Кто он? — подписал Григорий публикацию.
Поклонники проекта заинтригованы, поэтому оставляют свои варианты в комментариях.
- Гриша, интрига — ваше второе имя.
- Не томите, вы же точно знаете его имя.
- Возможно, Виталий Козловский?
- Богдан Юсипчук.
- Артем Милевский.
- Главное, чтоб скучным не был.
- Хотелось бы увидеть Эктора Хименеса-Браво.
- Алексей Тригубенко с первой Холостячки?
- Очень интересно, кто он.
- Наконец-то! Очень жду Холостяка.
- Было бы классно, если бы Макс Барских.
- Можно обычного парня с обычной зарплатой? Половина девушек сама уйдет с шоу в первом эфире, — пишут пользователи сети.
Напомним, главным героем реалити-шоу Холостяк 11 был предприниматель из Харькова Михаил Заливако. В финале проекта мужчина выбрал Анну Богдан, с которой ему удалось построить отношения.
Сейчас влюбленные живут в Киеве, много путешествуют и проводят свободное время вместе.
Премьера Холостяка 12 состоится уже весной на телеканале СТБ.