15 сентября внук королевы Елизаветы II, принц Гарри, празднует свой день рождения. Сегодня герцогу Сассекскому исполнилось 37 лет.

За последнее время жизнь Гарри и его жены Меган Маркл очень изменилась. Они стали одними из самых популярных членов королевской семьи, переехали в США и попали в громкие скандалы, которые до сих пор обсуждают во всем мире.

По случаю 37-летия принца Гарри Факты ICTV решили вспомнить несколько скандальных ситуаций вокруг него и его семьи.

Тайная свадьба

19 мая 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Это была одна из самых ожидаемых королевских свадеб, за которой наблюдал весь мир. Роскошная церемония состоялась в Виндзорском замке.

Но, по словам Меган, пара тайно от всех заключила брак за три дня до публичной церемонии свадьбы. Такое заявление удивило членов королевской семьи и всех поклонников герцогов.

Однако Стивен Бортон, чиновник, который оформлял Специальную лицензию на брак, опроверг эту информацию. Он отметил, что герцоги не могли официально заключить брак на территории Фрогмор-хауса, поскольку это несанкционированное место и там не было достаточного количества свидетелей.

Сложение королевских обязанностей

После двух лет жизни в королевской семье Гарри и Меган решили стать финансово независимыми, сложить свои обязанности и отказаться от любых привилегий. На это решение повлияли напряженные отношения пары с другими членами королевской семьи.

После раздумий Елизавета II таки поддержала внука и выдвинула свое требование — пара больше не может использовать титул герцогов Сассекских и употреблять слово «королевский».

Переезд в США

В январе 2020 года, после сложения королевских обязанностей, Гарри и Меган переехали в США. Супруги собрали вещи не только из-за плохих отношений с семьей, но и в результате невероятного давления британской прессы.

Сейчас они проживают в престижном поселении Монтесито (Калифорния) и воспитывают двоих детей: сына Арчи и дочь Лилибет. По словам инсайдеров, Гарри не собирается возвращаться на родину, а переезд считает лучшим решением.

Интервью с Опрой Уинфри

7 марта 2021 года вышло одно из самых скандальных интервью в истории монаршей семьи Великобритании.

В разговоре с телеведущей Опрой Уинфри принц Гарри и Меган Маркл рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и желании совершить самоубийство. Таким образом герцоги решили открыть свою правду, которая очень огорчила Елизавету II.

Но, несмотря на напряженные отношения в королевской семье, Елизавета II все-таки поздравила внука с днем рождения. На официальной странице в Twitter она опубликовала несколько фото принца с наилучшими пожеланиями.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! ???? pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

Также не забыли о поздравлении Кейт Мидлтон и принц Уильям.

Сейчас стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл все-таки хотят встретиться с Елизаветой II и наладить отношения с королевской семьей. Поскольку это поможет супругам поддержать свой статус и заработать еще больше денег.

А королевская семья, в свою очередь, стремится, чтобы крещение дочери герцогов Сассекских Лилибет прошло в Британии. Поэтому сохранение связей с родственниками является важным для обеих сторон.