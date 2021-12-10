После реалити Холостячка 2 у Златы Огневич и Андрея Задворного отношения длились всего полтора месяца. В какой-то момент Андрей понял, что он больше ничего не чувствует к Злате.

Он отправился на неделю в командировку, во время которой он хотел разобраться со своими эмоциями.

Когда он вернулся, то сразу с порога резко заявил, что бросает Огневич.

Это разбило сердце девушке. Во время пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта она рассказала, что ей в тот момент хотелось умереть.

Затем в студии решили показать довольно компрометирующее видео, на котором Андрей по-хамски реагирует на какие-то жизненные мечты и приоритеты Златы. Она могла говорить о каких-то целях, которые она видит в паре. Вместе с ней Андрей мог ничего особенного не ответить, но за кадром откровенно посмеяться над этим, показывая свое несерьезное отношение.

Когда этот ролик показывали в студии, то он даже не особо смотрел его.

По итогу эксперты попросили от Задворного объяснений, но он ничего лучше не придумал, как встать и убежать.

— Я думаю, дальше вы справитесь без меня, — заявил Задворный и убежал со студии пост-шоу.

Спустя время Григорий Решетник вернул Андрея в студию, где он таки набрался смелости и сквозь слезы обратился к Злате.

— Я не хотел разбивать тебе сердце. Но я это сделал. Я не знаю, как разбить сердце, чтобы это не было больно. Меня этому не учили. Поэтому тогда я пришел к тебе и все сразу сказал. Я не стал тянуть. Мне больно от того, что больно тебе. Прости меня, пожалуйста, если сможешь. Прости, — заявил Андрей.

Злата Огневич отметила, что сейчас ее рана еще свежая, но она будет работать над тем, чтобы пережить эту боль.