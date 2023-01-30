Певица Оля Полякова заступилась за свою старшую дочь Марию, на которую накинулись хейтеры.

Так, в Instagram Маша обнародовала серию фото из Лондона. Там она сейчас живет и учится. Кадры понравились не всем, а потому некоторые стали оскорблять 17-летнюю дочь Поляковой.

— Страшко и в Англии страшко, — написала одна из пользователей сети.

Оля не стала молчать, а потому жестко ответила хейтерше: — Шм**а и в Instagram шм**а. Прочь со страницы. Найду — лицо откушу.

Сейчас смотрят

Еще один комментатор назвал Машу содержанкой.

— Мамкина бездельница и содержанка, а без мамы ничего бы не добилась сама, — написал он.

Не прошла Полякова и мимо этого комментария: — А ты вообще деб*л… Смотри, живешь же как-то.

Бездельница и содержанка: Оля Полякова вступилась за дочь, резко ответив хейтерам / 2 images

Другие же пользователи сети поддержали Машу, отметив, чтобы она не обращала внимания на злые языки.

Сам ее пост был посвящен демонстрации обычной жизни в условиях войны.