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Бездельница и содержанка: Оля Полякова вступилась за дочь, резко ответив хейтерам

30 января 2023, 12:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бездельница и содержанка: Оля Полякова вступилась за дочь, резко ответив хейтерам
Источник: Оля Полякова

Певица Оля Полякова заступилась за свою старшую дочь Марию, на которую накинулись хейтеры.

Так, в Instagram Маша обнародовала серию фото из Лондона. Там она сейчас живет и учится. Кадры понравились не всем, а потому некоторые стали оскорблять 17-летнюю дочь Поляковой.

— Страшко и в Англии страшко, — написала одна из пользователей сети.

Оля не стала молчать, а потому жестко ответила хейтерше: — Шм**а и в Instagram шм**а. Прочь со страницы. Найду — лицо откушу.

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Еще один комментатор назвал Машу содержанкой.

— Мамкина бездельница и содержанка, а без мамы ничего бы не добилась сама, — написал он.

Не прошла Полякова и мимо этого комментария: — А ты вообще деб*л… Смотри, живешь же как-то.

Полякова вступилась за дочь
Полякова вступилась за дочь
Полякова вступилась за дочь
Полякова вступилась за дочь
Бездельница и содержанка: Оля Полякова вступилась за дочь, резко ответив хейтерам / 2 images

Другие же пользователи сети поддержали Машу, отметив, чтобы она не обращала внимания на злые языки.

Сам ее пост был посвящен демонстрации обычной жизни в условиях войны.

— Моя немного счастливая жизнь никому не интересна, но, как объяснял мой очень близкий друг, который сейчас защищает нашу Родину на передовой: — Они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не за иллюзию, а за наши счастливые лица, — написала дочь певицы.

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