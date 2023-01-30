Певица Оля Полякова заступилась за свою старшую дочь Марию, на которую накинулись хейтеры.
Так, в Instagram Маша обнародовала серию фото из Лондона. Там она сейчас живет и учится. Кадры понравились не всем, а потому некоторые стали оскорблять 17-летнюю дочь Поляковой.
— Страшко и в Англии страшко, — написала одна из пользователей сети.
Оля не стала молчать, а потому жестко ответила хейтерше: — Шм**а и в Instagram шм**а. Прочь со страницы. Найду — лицо откушу.
Еще один комментатор назвал Машу содержанкой.
— Мамкина бездельница и содержанка, а без мамы ничего бы не добилась сама, — написал он.
Не прошла Полякова и мимо этого комментария: — А ты вообще деб*л… Смотри, живешь же как-то.
Другие же пользователи сети поддержали Машу, отметив, чтобы она не обращала внимания на злые языки.
Сам ее пост был посвящен демонстрации обычной жизни в условиях войны.
— Моя немного счастливая жизнь никому не интересна, но, как объяснял мой очень близкий друг, который сейчас защищает нашу Родину на передовой: — Они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не за иллюзию, а за наши счастливые лица, — написала дочь певицы.