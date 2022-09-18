В декретный отпуск идут не только мамы, но и папы. В Украине это явление не так популярно, однако в зарубежных странах — не редкость.

Часто мы слышим истории, когда родители уделяют детям не столько времени, сколько бы те хотели. Так случается и среди селебрити, поскольку у тех постоянно расписанный график, однако есть и те, кто предпочитает отложить все свои дела.

Факты ICTV составили подборку звездных пап, которые пошли в декретный отпуск.

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Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду был в декретном отпуске со своими первыми тремя детьми, которые были рождены суррогатными матерями.

В первый раз Роналду стал отцам в 2010 году. Тогда у футболиста появился сын. В 2017 году на свет появились близнецы.

Уход за первенцем Криштиану осуществлял в одиночку, с близнецами ему помогала возлюбленная Джорджина Родригес, которая вскоре родила спортсмену двух дочерей.

Марк Цукерберг

Американский медиамагнат Марк Цукерберг брал декретный отпуск в 2015 и 2017 годах в связи с рождением доречи и сына.

Более того, после окончания декрета узаконил оплачиваемый отпуск в своей компании родителю любого пола на четыре месяца.

Мэттью Макконахи

Среди пап, которые брали отпуск по уходу за ребенком, и американский актер Мэттью Макконахи.

Артист ушел в декретный отпуск после того, как его жена Камила Альвес родила дочь Виду в 2010 году. С ребенком Мэттью сидел полгода.

Всего у супругов трое детей.

Джастин Тимберлейк

Американский певец Джастин Тимберлейк первые дни рождения сына Сайлас в 2015 году работал над новой пластинкой. Увидев, как сложно его жене Джессике Бил, артист решил отложить дела и заняться ребенком.

В 2020 году у супругов родился второй сын Финеас. По Instagram Тимберлейка можно понять, что несмотря на сложный график, он уделяет много времени своим наследникам.

Канье Уэст

Скандальный американский рэпер Канье Уэст уходил в декретный отпуск дважды вместе с женой Ким Кардашьян. Первый раз после рождения дочери Норт. Второй раз после появления на свет сына Сейнта.

Стоит отметить, что уход за детьми Уэст совмещал со своими другими делами.

Переглянути цей допис в Instagram Принц Уильям

Принц Уильям уходил в декретный отпуск дважды – в 2013 году, когда на свет появился принц Георг, и в 2015 году, когда родилась принцесса Шарлотта.

Первый раз уход за ребенком длился две недели, второй — месяц, однако член королевской семьи считал своим долгом поддерживать жену Кейт Миддлтон и помогать ей.

Когда родился принц Луи, принц Уэльский вернулся к работе через два дня.

Отметим, что это не все звездные папы, которые брали отпуск в связи с рождением детей и отодвигали все свои дела на второй план.