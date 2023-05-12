Короткие ногти – настоящий тренд маникюра 2023. Ведь они достаточно практичны, да еще и почти никогда не ломаются. А также – универсальны в любой ситуации. Летний маникюр на короткие ногти 2023: какой дизайн сделать – читайте в материале.

Леопардовый принт на коротких ногтях 2023

Леопардовый принт на ваших ногтях может выглядеть довольно лаконично и стильно. Однако в этом случае будьте осторожны – не переусердствуйте. Достаточно одного ногтя с леопардовым рисунком, чтобы придать образу пикантности и перчинки.

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Пастельные ногти

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Если вам недостаточно пастельного оттенка, для любопытства можете добавить интересные детали на вашем среднем пальце. Они сделают эту комбинацию более красивой, и хорошо подходят для повседневного использования.

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Минималистичный маникюр в белом цвете

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Такой маникюр отлично подойдет девушкам, которые любят короткие и простые ногти. На белое основание можно добавить креативные детали – треугольники, звездочки или сердечки. Однако и без них дизайн будет смотреться нежно и эффектно.

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Интересные дизайны на разных цветах

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В 2023 году в моду входит коровий принт на ногтях. Он выглядит интересно и эстетично. Кроме этого, в этом году приобретает популярность яркий френч (фуксия, красный и т.д).

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Красные ногти

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Классика, которая считается одним из самых популярных цветов для маникюра. Однако, чтобы ваши ногти не выглядели слишком классическими, добавьте блеска. Вы можете покрасить некоторые ногти в красный цвет, а на других нарисовать необычный принт.

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Маникюр со звездочками

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Прозрачные ногти подходят на все случаи жизни. Добавление звезд прекрасно усовершенствует их. Это уместный маникюр для какого-то праздничного события. Вы можете выглядеть уместно, и при этом быть стильной и современной.

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Геометрия на ногтях

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Геометрические узоры смотрятся нетипично даже на столь коротких ногтях. Вы должны выбрать только цвет, который вам больше нравится. К примеру, сочетание темно-синего, белого и светло-голубого лака может сделать ваши ногти великолепными и современными.

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Сиреневый маникюр

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Сирень до сих пор остается одним из главных оттенков этого сезона. С этим статусом она стала модным цветом для гелевых ногтей, потому не удивительно, что он настолько сильно нравится женщинам. Вы можете носить его матовым, блестящим или с небольшим количеством блесток.