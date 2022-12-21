Певица Тина Кароль подвела итоги работы своего фонда за время полномасштабной войны, назвав помощь, которую им удалось оказать.
В Instagram артистка отметила, что добрые дела маленькими не бывают, а потому каждое — очень важно. Исполнительница рассказала, что ее фонд в этом году предоставил помощь онкологическим больницам в Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Мукачево, Харькове, Луцке, Одессе, Львове и Дергачи на общую сумму более 1,5 млн грн.
Отдельным направлением работы фонда в 2022 году стала помощь украинцам, которые пострадали от военных действий РФ против Украины, а также поддержка детей наших защитников.
— Tina Karol Foundation приобрел квартиру семье девятилетнего Егора из Мариуполя, который вел дневник из подвала дома в оккупированном городе, реализовал проект Школьный рюкзак, в рамках которого были закуплены необходимые школьные принадлежности для детей полка Азов, которые пошли в первый класс, купил автомобиль для разведывательной группы ВСУ, приобрел утепленную форму для пограничных отрядов ВСУ, продолжение следует, — отметила Тина Кароль.