Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин оказался в черном списке Министерства культуры Украины. Информация появилась на официальном сайте Минкульта.

Теперь Галкину нельзя въезжать на территорию Украины.

Известно, что актера внесли в список 3 ноября. Таким образом, в перечне уже 259 человек.

СБУ составила данный список деятелей культуры, которые по мнению правоохранительных органов создают опасность национальной безопасности Украины.

Напомним, что звезду сериала Крепостная Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта из-за якобы съемок в фильме Солнцепек. Сам актер убеждает, что это ошибка, и он никак не причастен к ленте. Известно, что список обновили 3 ноября, и в него добавили 32 фамилии.

Валентин Томусяк уверяет, что СБУ внесло его в список по ошибке и он не имеет к фильму никакого отношения. Актер убеждает, что с начала войны на Донбассе он не был в России и в оккупированном Крыму.