Служба безопасности Украины объяснила, почему российский шоумен и пародист Максим Галкин попал в “черный” список Минкульта.

В ведомстве заявили, что Галкин провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию Крыма Россией. А деятельность комика вредит национальным интересам Украины.

— Основанием для внесения иностранца в указанный перечень являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и тому подобное, — сообщила СБУ.

Напомним, что 3 ноября Максим Галкин был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Теперь артисту запрещен въезд на территорию государства, а фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в Украине.

На данный момент черный список Минкульта насчитывает 259 человек.

Напомним, что в 2011 году Максим Галкин стал пятым мужем певицы Аллы Пугачевой. Исполнительница старше его на 27 лет.

В 2013 году у них родилась двойня: Лиза и Гарри. Звездные супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

Сейчас семья проживает в замке в селе Грязь в Московской области. Дети Пугачевой и Галкина ходят в элитную гимназию.