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Почти 2 млн лайков: Джонни Депп нарушил молчание в Instagram

27 января 2022, 12:38
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Джонни Депп
Источник: Depositphotos

Американский актер и звезда фильмов Пираты Карибского моря Джонни Депп впервые за долгое время сделал публикацию в социальной сети Instagram.

Он обнародовал фото из творческой мастерской. В кадре Джонни пишет на белом листе фразу Never Fear Truth (Никогда не бойся правды). Через 14 часов после публикации снимок собрал более 1,8 млн. лайков.

– Художник, – лаконично подписал пост актер.

До этого Джонни Депп довольно давно не появлялся в социальной сети. Последний пост в его профиле датирован 19 марта 2021 года.

Поклонники актера обрадовались неожиданному возвращению Деппа, написав об этом в комментариях.

  • О мой Боже! Наконец-то что-то написал!
  • Добро пожаловать назад в Instagram!
  • Наконец-то пост! Джонни вернулся.
  • Джонни Депп жив, оставайтесь спокойны.
  • Скучали по тебе.
  • Так сильно скучали по тебе, Джонни!
  • Любим тебя, – пишут в комментариях.

Недавно стало известно, что Джонни Депп снова вернется на большие экраны в новом фильме Майвенн Ле Беско. Он сыграет французского короля Людовика XV, съемки начнутся летом 2022 года в Париже.

Ранее Джонни Депп жаловался на бойкот в Голливуде после скандального развода с Эмбер Херд и многочисленных судебных заседаний. Он признался, что отношение голливудских продюсеров к нему сильно изменилось.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, однако уже через полтора года их брак распался. Актриса обвинила мужчину в физическом насилии и добилась в суде, чтобы ему запретили к ней подходить ближе 90 метров. Также Деппа обязали выплатить актрисе $7 млн.

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Теги
Instagram , Актор , Джонні Депп
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