Американский актер и звезда фильмов Пираты Карибского моря Джонни Депп впервые за долгое время сделал публикацию в социальной сети Instagram.
Он обнародовал фото из творческой мастерской. В кадре Джонни пишет на белом листе фразу Never Fear Truth (Никогда не бойся правды). Через 14 часов после публикации снимок собрал более 1,8 млн. лайков.
– Художник, – лаконично подписал пост актер.
До этого Джонни Депп довольно давно не появлялся в социальной сети. Последний пост в его профиле датирован 19 марта 2021 года.
Поклонники актера обрадовались неожиданному возвращению Деппа, написав об этом в комментариях.
- О мой Боже! Наконец-то что-то написал!
- Добро пожаловать назад в Instagram!
- Наконец-то пост! Джонни вернулся.
- Джонни Депп жив, оставайтесь спокойны.
- Скучали по тебе.
- Так сильно скучали по тебе, Джонни!
- Любим тебя, – пишут в комментариях.
Недавно стало известно, что Джонни Депп снова вернется на большие экраны в новом фильме Майвенн Ле Беско. Он сыграет французского короля Людовика XV, съемки начнутся летом 2022 года в Париже.
Ранее Джонни Депп жаловался на бойкот в Голливуде после скандального развода с Эмбер Херд и многочисленных судебных заседаний. Он признался, что отношение голливудских продюсеров к нему сильно изменилось.
Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, однако уже через полтора года их брак распался. Актриса обвинила мужчину в физическом насилии и добилась в суде, чтобы ему запретили к ней подходить ближе 90 метров. Также Деппа обязали выплатить актрисе $7 млн.