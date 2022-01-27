Американский актер и звезда фильмов Пираты Карибского моря Джонни Депп впервые за долгое время сделал публикацию в социальной сети Instagram.

Он обнародовал фото из творческой мастерской. В кадре Джонни пишет на белом листе фразу Never Fear Truth (Никогда не бойся правды). Через 14 часов после публикации снимок собрал более 1,8 млн. лайков.

– Художник, – лаконично подписал пост актер.

До этого Джонни Депп довольно давно не появлялся в социальной сети. Последний пост в его профиле датирован 19 марта 2021 года.

Поклонники актера обрадовались неожиданному возвращению Деппа, написав об этом в комментариях.

О мой Боже! Наконец-то что-то написал!

Добро пожаловать назад в Instagram!

Наконец-то пост! Джонни вернулся.

Джонни Депп жив, оставайтесь спокойны.

Скучали по тебе.

Так сильно скучали по тебе, Джонни!

Любим тебя, – пишут в комментариях.

Недавно стало известно, что Джонни Депп снова вернется на большие экраны в новом фильме Майвенн Ле Беско. Он сыграет французского короля Людовика XV, съемки начнутся летом 2022 года в Париже.

Ранее Джонни Депп жаловался на бойкот в Голливуде после скандального развода с Эмбер Херд и многочисленных судебных заседаний. Он признался, что отношение голливудских продюсеров к нему сильно изменилось.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, однако уже через полтора года их брак распался. Актриса обвинила мужчину в физическом насилии и добилась в суде, чтобы ему запретили к ней подходить ближе 90 метров. Также Деппа обязали выплатить актрисе $7 млн.