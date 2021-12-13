Студия Warner Bros. представила первый официальный трейлер фильма Фантастические твари: Тайны Дамблдора.

Теперь поклонники киноленты еще больше ждут ее выхода. Премьера картины в Украине состоится 14 апреля 2022 года.

В третей части Фантастических тварей профессор Дамблдор сразится с темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом, желающим захватить власть над волшебным миром.

Он обратится за помощью к своим друзьям и магозоологу Ньюту Саламандеру, которого попросит возглавить команду волшебников и отправиться в опасное приключение. Также в трейлере показана, что один из членов команды магл — человек, лишенный магических способностей. Вместе они попытаются дать отпор Грин-де-Вальду.

В новой части вселенной Гарри Поттера к своим ролям вернутся Кэтрин Вотерстон, Эдди Редмейн,Каллум Тернер, Дэн Фоглер и другие. Роль злобного волшебника вместо Джонни Деппа досталась Мадсу Миккельсену.

Напомним, что в ноябре 2020 года стало известно, кто заменит Джонни Деппа в Фантастических тварях. Датский актер Мадс Миккельсон очень понравился режиссеру первых двух частей франшизы Дэвиду Йейтсу, поэтому выбор пал на него.

Джонни Деппа, который играл роль волшебника в первых двух частях, уволили после проигрыша большого иска о клевете в Великобритании.

Тогда он судился с британской газетой The Sun, чтобы восстановить свою репутацию. Однако судья постановил, что журналисты в основном сказали правду, когда назвали актера тем, кто избивает жен.