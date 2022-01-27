Американський актор та зірка фільмів Пірати Карибського моря Джонні Депп вперше за довгий час зробив публікацію у соціальній мережі Instagram.

Він оприлюднив фото з творчої майстерні. У кадрі Джонні пише на білому аркуші фразу Never Fear Truth (Ніколи не бійся правди). Через 14 годин після публікації знімок зібрав понад 1,8 млн лайків.

– Митець, – лаконічно підписав пост актор.

До цього Джонні Депп досить давно не з’являвся у соціальній мережі. Останній пост у його профілі датований 19 березня 2021 року.

Шанувальники актора зраділи несподіваному поверненню Деппа, написавши про це у коментарях.

О мій Боже! Нарешті щось написав!

Ласкаво просимо назад в Instagram!

Нарешті пост! Джонні повернувся.

Джонні Депп живий, залишайтеся спокійні.

Сумували за тобою.

Так сильно сумували за тобою, Джонні!

Любимо тебе, – пишуть у коментарях.

Нещодавно стало відомо, що Джонні Депп знову повернеться на великі екрани у новому фільмі Майвенн Ле Беско. Він зіграє французького короля Людовика XV, зйомки розпочнуться влітку 2022 року в Парижі.

Раніше Джонні Депп скаржився на бойкот у Голлівуді після скандального розлучення з Ембер Херд і численних судових засідань. Він зізнався, що ставлення голлівудських продюсерів до нього дуже змінилося.

Ембер Херд і Джонні Депп одружилися у 2015 році, проте вже через півтора року їхній шлюб розпався. Акторка звинуватила чоловіка у фізичному насильстві й домоглася в суді, щоб йому заборонили до неї підходити ближче ніж на 90 метрів. Також Деппа зобов’язали виплатити акторці $7 млн.