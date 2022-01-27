Американський актор та зірка фільмів Пірати Карибського моря Джонні Депп вперше за довгий час зробив публікацію у соціальній мережі Instagram.
Він оприлюднив фото з творчої майстерні. У кадрі Джонні пише на білому аркуші фразу Never Fear Truth (Ніколи не бійся правди). Через 14 годин після публікації знімок зібрав понад 1,8 млн лайків.
– Митець, – лаконічно підписав пост актор.
До цього Джонні Депп досить давно не з’являвся у соціальній мережі. Останній пост у його профілі датований 19 березня 2021 року.
Шанувальники актора зраділи несподіваному поверненню Деппа, написавши про це у коментарях.
- О мій Боже! Нарешті щось написав!
- Ласкаво просимо назад в Instagram!
- Нарешті пост! Джонні повернувся.
- Джонні Депп живий, залишайтеся спокійні.
- Сумували за тобою.
- Так сильно сумували за тобою, Джонні!
- Любимо тебе, – пишуть у коментарях.
Нещодавно стало відомо, що Джонні Депп знову повернеться на великі екрани у новому фільмі Майвенн Ле Беско. Він зіграє французького короля Людовика XV, зйомки розпочнуться влітку 2022 року в Парижі.
Раніше Джонні Депп скаржився на бойкот у Голлівуді після скандального розлучення з Ембер Херд і численних судових засідань. Він зізнався, що ставлення голлівудських продюсерів до нього дуже змінилося.
Ембер Херд і Джонні Депп одружилися у 2015 році, проте вже через півтора року їхній шлюб розпався. Акторка звинуватила чоловіка у фізичному насильстві й домоглася в суді, щоб йому заборонили до неї підходити ближче ніж на 90 метрів. Також Деппа зобов’язали виплатити акторці $7 млн.