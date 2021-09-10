Британский кинорежиссер Кристофер Нолан начал работать над следующим фильмом. Известно, что в картине основное внимание будет уделено американскому физику Роберту Оппенгеймеру, который разрабатывал атомную бомбу во времена Второй мировой войны.

Легендарный режиссер ищет для проекта другие студии, помимо Warner Bros. Концерн по производству фильмов заявил, что его картины 2021 года появятся одновременно как в кинотеатрах, так и на онлайн-сервиса HBO Max, что существенно повлияет на кассовые сборы, которые и определяют успешность картин. Нолана такой подход к продаже явно не устраивает, поскольку он хотел, чтобы его фильм Довод 2020 года показывали только в кинотеатрах.

Об актерском составе известно немного — одну из главных ролей может сыграть Киллиан Мерфи. Нолан и Мерфи ранее уже несколько раз сотрудничали, так что его присутствие в фильме не станет сюрпризом.

Пока неясно, какая студия займется съемками фильма, но директор Netflix Скотт Стубер сказал, что «делает все, что в его силах«, чтобы следующий фильм Нолана попал в потоковую службу. Возможно, режиссер откажется от сотрудничества с владельцами потоковых сервисов.

Дата выхода фильма нового фильма о ядерном оружии пока неизвестна.

Кристофер Нолан — британский и американский кинорежиссер, который считается одним из самых кассовых режиссеров в истории. За свою карьеру он успел создать огромное количество успешных фильмов.