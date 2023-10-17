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Маэстро юмора: реакция звезд на смерть Сергея Сивохо

17 октября 2023, 16:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
реакція зірок на смерть сергія сивохо

Утром 17 октября стало известно, что Сергей Сивохо умер. Он был телеведущим, бывшим игроком КВН и экс-советником секретаря СНБО.

Звезды украинского шоу-бизнеса оплакивают смерть коллеги, отмечая, что он был выдающимся человеком.

Музыкальный продюсер Потап опубликовал фото Сивохо в своем Instagram, отметив, что уважал его как человека.

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— Сергей Анатольевич, как же так… Любил я вас! — написал Потап.

Телеведущая Маша Ефросинина отметила, что Сивохо был маэстро юмора.

Маша Єфросиніна про смерть Сергія Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Ведущий Слава Демин сказал, что на днях думал о том, чтобы записать интервью с Сергеем.

Слава Дьомін про смерть Сергія Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/slavademin_official/

— Ушел из жизни Сергей Сивохо… Только вчера подумал о том, что было бы интересно сделать с ним интервью, — признался Демин.

Свое сожаление выразил блогер Ростислав Калацинский. Он обнародовал серию архивных фото Сивохо.

Продюсер Руслан Ханумак подчеркнул, что Сергей Анатольевич навсегда останется в памяти, как “лучший Сивохо в нашей жизни”.

Руслан Ханумак про смерть Сергія Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/hanumak/

Сергей Сивохо ушел из жизни на 55-ом году жизни. Он умер в 05:40 утра в Германии. Причина смерти Сихово — хроническая болезнь легких.

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Фото: Сергей Сивохо

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