Во вторник, 17 октября, стало известно о смерти украинского телеведущего, бывшего игрока КВН и экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

По данным пресс-службы шоумена, причиной смерти стала хроническая болезнь легких. Сивохо ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Что известно о болезни Сергея Сивохо

В 2021 году в программе Звездный путь Сергей Сивохо рассказывал, что проблемы с лишним весом у него начались еще в детстве.

Сейчас смотрят

В 6-летнем возрасте врачи диагностировали ему бронхит с астматическим компонентом. Из-за гормонального лечения Сивохо начал набирать лишние килограммы.

В 2017-м Сергею, который имел вес 195 килограммов, диагностировали язву желудка. Тогда шоумен чувствовал себя очень слабым и не понимал, что происходит, а оказалось, что он терял кровь.

По совету врачей Сивохо начал худеть и в 51 год сбросил 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не исчезли.

Из-за малоподвижного образа жизни в легких накопилась жидкость, тогда врачам пришлось вводить Сивохо в искусственную кому.

Сергей признавался, что оплатить свое длительное лечение ему удалось благодаря поддержке друзей. Больше подробностей о состоянии своего здоровья шоумен не рассказывал.

Фото: Сергей Сивохо