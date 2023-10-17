Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Имел хроническую болезнь: от чего умер Сергей Сивохо

17 октября 2023, 10:58
Валентина Чорна редактор ленты
Сергій Сивохо

Во вторник, 17 октября, стало известно о смерти украинского телеведущего, бывшего игрока КВН и экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

По данным пресс-службы шоумена, причиной смерти стала хроническая болезнь легких. Сивохо ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Что известно о болезни Сергея Сивохо

В 2021 году в программе Звездный путь Сергей Сивохо рассказывал, что проблемы с лишним весом у него начались еще в детстве.

Сейчас смотрят

В 6-летнем возрасте врачи диагностировали ему бронхит с астматическим компонентом. Из-за гормонального лечения Сивохо начал набирать лишние килограммы.

В 2017-м Сергею, который имел вес 195 килограммов, диагностировали язву желудка. Тогда шоумен чувствовал себя очень слабым и не понимал, что происходит, а оказалось, что он терял кровь.

По совету врачей Сивохо начал худеть и в 51 год сбросил 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не исчезли.

Из-за малоподвижного образа жизни в легких накопилась жидкость, тогда врачам пришлось вводить Сивохо в искусственную кому.

Сергей признавался, что оплатить свое длительное лечение ему удалось благодаря поддержке друзей. Больше подробностей о состоянии своего здоровья шоумен не рассказывал.

Читайте также:
Сергій СивохоСергей Сивохо умер на 55-м году жизни

Фото: Сергей Сивохо

Теги
Сергей Сивохо Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь