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Маестро гумору: реакція зірок на смерть Сергія Сивоха

17 Жовтня 2023, 16:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
реакція зірок на смерть сергія сивохо

Уранці 17 жовтня стало відомо, що Сергій Сивохо помер. Він був телеведучим, колишнім гравцем КВК та ексрадником секретаря РНБО.

Зірки українського шоу-бізнесу оплакують смерть колеги, зазначаючи, що він був видатною людиною.

Музичний продюсер Потап опублікував фото Сивоха у своєму Instagram, зазначивши, що поважав його як людину.

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– Сергію Анатолійовичу, як же так… Любив я вас! – написав Потап.

Телеведуча Маша Єфросиніна зазначила, що Сивохо був маестро гумору.

Маша Єфросиніна про смерть Сергія Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Ведучий Слава Дьомін сказав, що днями думав про те, щоб записати інтерв’ю з Сергієм.

Слава Дьомін про смерть Сергія Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/slavademin_official/

– Пішов із життя Сергій Сивохо… Тільки вчора подумав про те, що було б цікаво зробити з ним інтерв’ю, – зізнався Дьомін.

Свій жаль висловив блогер Ростислав Калацинський. Він оприлюднив серію архівних фото Сивоха.

Продюсер Руслан Ханумак наголосив, що Сергій Анатолійович назавжди залишиться в пам’яті як “найкращий Сивохо в нашому житті”.

Руслан Ханумак про смерть Сергія Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/hanumak/

Сергій Сивохо пішов із життя на 55 році життя. Він помер о 05:40 в Німеччині. Причина смерті Сивоха – хронічна хвороба легенів.

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Фото: Сергій Сивохо

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