Уранці 17 жовтня стало відомо, що Сергій Сивохо помер. Він був телеведучим, колишнім гравцем КВК та ексрадником секретаря РНБО.

Зірки українського шоу-бізнесу оплакують смерть колеги, зазначаючи, що він був видатною людиною.

Музичний продюсер Потап опублікував фото Сивоха у своєму Instagram, зазначивши, що поважав його як людину.

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– Сергію Анатолійовичу, як же так… Любив я вас! – написав Потап.

Телеведуча Маша Єфросиніна зазначила, що Сивохо був маестро гумору.

Ведучий Слава Дьомін сказав, що днями думав про те, щоб записати інтерв’ю з Сергієм.

– Пішов із життя Сергій Сивохо… Тільки вчора подумав про те, що було б цікаво зробити з ним інтерв’ю, – зізнався Дьомін.

Свій жаль висловив блогер Ростислав Калацинський. Він оприлюднив серію архівних фото Сивоха.

Продюсер Руслан Ханумак наголосив, що Сергій Анатолійович назавжди залишиться в пам’яті як “найкращий Сивохо в нашому житті”.

Сергій Сивохо пішов із життя на 55 році життя. Він помер о 05:40 в Німеччині. Причина смерті Сивоха – хронічна хвороба легенів.

Фото: Сергій Сивохо