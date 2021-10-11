Люкс по цене массмаркета: почему стоит сходить в комиссионный магазин

Владелица комиссионного магазина Goodbye fashion в Киеве Наталья Исупова поделилась, почему важно давать вторую жизнь одежде и обуви, а не накапливать их в шкафу. Также она отметила, что купить люксовую вещь можно по достаточно низкой цене. Ведь, кроме бирки бренда, вы получаете и отменное качество.

Как проявилась идея открыть комиссионный магазин

— Во время так называемого покупательного бума, когда было очень много вещей, а носить нечего, тогда мы с подругой решили открыть наш магазин. Мы хотели избавить себя от завалов в гардеробах, и позволить другим людям наслаждаться хорошими, качественными вещами, — поделилась Наталья тем, как появился магазин.

Она добавила, что они с самого начала действительно отбирали вещи, проверенные временем, винтажные, те, которые будут носиться не один сезон.

— Потом эта винтажная мода стала нашей главной фишкой. В это же время в мире развивается такое направление, как стабильное развитие. Поэтому наш проект органично вошел в эту историю. Мы поддерживаем проекты, связанные не только с тем, как одеться качественно и красиво, но и как это сделать более осознанно и экологично, — подчеркнула Исупова.

Какую одежду принимают в комиссионный магазин

По словам владелицы магазина, одежда должна быть в хорошем состоянии, ведь это одно из условий договора, который придется подписать тем, кто приносит вещи.

— Стараемся принимать вещи достаточно покупательные. Хотя, с другой стороны, я всегда говорю своим клиентам, что вещи с какими-то недостатками для меня лучше, они живые. Они неидеальные, а в этом есть своя красота, — добавила Наталья.

Какова ценовая политика магазина

Наталья Исупова отметила, что вещи не должны залеживаться на полках магазина.

— Идея в том, чтобы вещи циркулировали, а не залеживались в шкафах или магазине. Поэтому мы вместе с человеком, который приносит вещи, пытаемся установить такую цену, чтобы они быстро уходили. Поэтому тут вы вряд ли найдете вещь, которая будет стоить дороже $100. Также у нас каждый месяц бывают скидки, акции, — поделилась владелица магазина.

Тем более, как в и традиционных комиссионках, в их магазине с каждым месяцем цена на вещь уменьшается. Одежду, которая так и не нашла нового хозяина, отдают на благотворительность.