Ранее секонд-хенд был экономией, теперь это модно: Дарья Марусик об экоодежде

Украинцы давно научились экономить на одежде благодаря секонд-хенду, но сейчас они это делают под эгидой моды и экологии.

В интервью Фактам ICTV соучредитель проекта BE SUSTAINABLE! Fashion Summit Дарья Марусик рассказала об экологической моде, секонд-хенде, а также показала свой капсульный гардероб на все случаи жизни.

— Как украинцы относятся к б/у вещам, и почему это не зазорно?

— Это довольно по-разному. Зависит от того, каков экономический уровень семьи, как они в целом относятся к моде. Однако, если говорить о глобальной тенденции в Украине, то все больше и больше, в частности, молодежи, обращает внимание на бывшую в употреблении одежду. Прежде всего это креативно и экологично, а еще это сознательно.

— Вообще украинцам не все равно относительно экологичности одежды? Есть ли такие исследования?

— К сожалению, не было таких глубинных исследований. Мне кажется, мы должны их провести. Конечно, украинцы не задумываются прежде всего об экологичности одежды. Они сначала думают, как им на работу доехать, и какая у них сегодня зарплата. Это уже другой уровень потребностей. Если говорить о тенденции, то она меняется. В мире в целом уровень счастья растет, поэтому мы можем говорить, что такие вещи, например, как этичность к животным и природе, начинают расти.

— Если говорить о новой экологической одежде, то какие на нее цены? Смогут ли украинцы себе ее позволить?

— Экологическая одежда несколько дороже, нежели обычный массмаркет. Однако из-за увеличения спроса начинают появляться более демократичные бренды. Здесь следует понимать, каким образом создается цена. Это справедливая стоимость для всех людей, которые работают в этом бренде. В частности, это достойная зарплата для людей, которые отшивают эту одежду, работают с ней в магазине. К тому же экологические материалы — они дороже в изготовлении, и требуют других техник по эксплуатации. Если мы берем среднестатистический массмаркет Zara, то экологическая одежда будет дороже процентов на 20. Однако, если обратить внимание на перспективу, то экологическая вещь будет служить вам дольше, чем одежда из массмаркета.

Если посмотреть на ценники во всех магазинах, представленных в столичных шопинг-молах, то не каждый украинец может позволить себе одежду оттуда. Поэтому здесь украинцам стоит понять, что экологическая одежда — это инвестиция, которая может окупиться.

— Экологическая одежда — это натуральные ткани или специальные синтетические материалы?

— Это необязательно натуральные материалы. Сюда также можно отнести материалы, которые являются результатом переработки. В частности речь идет о полиэстере. Он не будет полностью экологическим, однако все равно не таким вредным, как китайский.

Это могут быть полусинтетические ткани, например, вискоза. Этот материал не вполне натуральный, однако если он изготовлен правильно, то может быть экологичным.

— Почему экологические ткани дольше служат?

— Это не только из-за ткани. Например, есть исследования, которые говорят, что вещи из органического хлопка, а не промышленного, служат меньше времени, потому что он мягкий. Однако если нити из органического хлопка обработать другой техникой, более дорогой, то они будут служить дольше.

В общем, если бренд себя позиционирует как экологический, то он создает одежду вне времени, не следует за микротрендами. Это часть их философии. Также такие бренды часто создают гайды, как пролонгировать жизнь определенной вещи.

— Если у человека не хватает денег на такую ​​одежду, то как ему одеваться стильно и экологично?

— Конечно, это секонд-хенды, комиссионные магазины, различные рисейлы, свопы.

— Сколько можно сэкономить, если не покупать новые вещи?

— Я — плохой пример в этом вопросе, потому что вообще не покупаю много вещей. У меня достаточно капсульный гардероб. Я живу по такому принципу, что мы покупаем вещи, которые можно комбинировать между собой. То есть ты каждый день — в новом образе, однако вещей у тебя немного.

Это сейчас секонд — модный и сознательный, а до этого он был способом экономить. То есть люди таким образом экономили, они могут делать это и сейчас, но под модной эгидой.

Дарья провела тур по своему гардеробу, а также рассказала, как экономично и экологично собрать капсулу.