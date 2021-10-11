Люкс за ціною масмаркету: чому варто сходити у комісійний магазин

Власниця комісійного магазину Goodbye fashion у Києві Наталя Ісупова поділилася, чому важливо давати друге життя одягу та взуттю, а не накопичувати їх у шафі. Також вона зауважила, що придбати люксову річ можна за досить низькою ціною. Адже, окрім бірки бренду, ви отримуєте і чудову якість.

Як з’явилася ідея відкрити комісійний магазин

– Під час так званого купівельного буму, коли було дуже багато речей, а носити нічого, тоді ми з подругою вирішили відкрити наш магазин. Ми хотіли позбавитися від завалів у гардеробах, і дозволити іншим людям насолоджуватися гарними, якісними речами, – поділилася Наталя тим, як з’явився магазин.

Вона додала, що вони із самого початку відбирали речі, перевірені часом, вінтажні, ті, які будуть носитися не один сезон.

– Потім ця вінтажна мода стала нашою головною фішкою. Водночас у світі розвивається такий напрямок, як стабільний розвиток. Тому наш проект органічно увійшов у цю історію. Ми підтримуємо проекти, пов’язані не тільки із тим, як одягнутися якісно та красиво, але і як це зробити більш усвідомлено та екологічно, – наголосила Ісупова.

Який одяг приймають у комісійний магазин

За словами власниці магазину, одяг повинен бути у гарному стані, адже це одна з умов договору, який доведеться підписати тим, хто приносить речі.

– Намагаємося брати речі досить купівельні. Хоча, з іншого боку, я завжди кажу своїм клієнтам, що речі з якимись недоліками для мене кращі, вони живі. Вони неідеальні, а в цьому є своя краса, – додала Наталя.

Яка цінова політика магазину

Наталія Ісупова зазначила, що речі не повинні залежуватися на полицях магазину.

– Ідея в тому, щоб речі циркулювали, а не лежали у шафах або магазині. Тому ми разом з людиною, яка приносить речі, намагаємося встановити таку ціну, щоб вони швидко продавалися. Тож тут ви навряд чи знайдете річ, яка буде коштувати дорожче $100. Також у нас кожен місяць бувають знижки, акції, – поділилася власниця магазину.

Ба більше, як і у традиційних комісійних, у їхньому магазині з кожним місяцем ціна на річ зменшується. Одяг, який так і не знайшов нового господаря, віддають на благодійність.