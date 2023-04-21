Певица Kola презентовала новую песню Інші ми. Вместе с композицией исполнительница представила видеоклип, сделанный с помощью искусственного интеллекта.

Песня Інші ми об изменениях, которые происходят в жизни каждого человека, в глобальном мире в целом, и про важность их восприятия. Она призывает ценить то хорошее, что случается на протяжении жизненного пути, быть благодарным судьбе за людей, с которыми возникает желание строить планы, смотреть с надеждой в будущее.

Kola говорит, что сегодня мы ценим друг друга и не разбрасываемся словами, как раньше, потому что каждое слово — это оружие. Ты не только ценишь человека, его взгляд, чувства и не только фильтруешь плохие слова, но и стараешься говорить, как можно больше добрых слов.

— Слова на самом деле очень важны, так же как и действия, это счастье, когда слова не расходятся с действиями. Каждый из нас в состоянии создавать отношения, построенные на уважении, любви и ценить каждый вздох человека, — отметила певица.

Добавляет, мир стал другим сегодня, вся жизнь переходит в какую-то виртуальную реальность, поэтому в клипе они использовали искусственный интеллект. Но главное — не потерять себя в водовороте событий и оставаться хорошим человеком.