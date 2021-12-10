Американский рэпер Трэвис Скотт дал первое интервью после трагедии на фестивале Astroworld, на котором из-за давки погибло 10 человек. Музыкант заявил, что не заметил просьбы толпы об остановке концерта.

Рэпер впервые прокомментировал свои чувства и эмоции во время участия в радио-шоу Breakfast Club.

— Просто было много мыслей, много чувств, много горя, я просто пытался осознать это, — рассказал Скотт.

Он также добавил, что ничего не знал о случившемся, пока после его выступления не была созвана пресс-конференция.

По словам Трэвиса, услышать зрителей ему помешали громкая музыка, освещение и пиротехнические элементы его выступления. Рэпер с детства любит рестлинг, и на его концертах часто происходит настоящее шоу — как на сцене, так и на площадках для слушателей.

— С шести лет я хотел быть борцом, так что в выступлениях всегда хотел создать впечатление, что это WWF (World Wrestling Federation), — добавил музыкант.

На видео участников фестиваля видно, как Скотт пытается уговорить толпу сформировать мошпиты во время выступления — это своеобразный танец, где фанаты возле сцены толкали друг друга. Это распространенное развлечение на массовых концертах зачастую несет огромную опасность.

В начале декабря адвокаты Скотта подали ходатайство об отклонении 11 исков на музыканта, что вызвало негативную реакцию фанатов. Представители рэпера освобождают его от юридической ответственности.

Другие организаторы фестиваля, включая Live Nation и ScoreMore, также отрицают обвинения. Однако они не просят суд об отклонении исков.

Напомним, что 5 ноября в Хьюстоне прошел первый день фестиваля Astroworld Festival, на который со всей страны съехались 50 тыс. человек. Во время выступления Трэвиса Скотта случилась сильная давка, в которой погибло 10 человек.