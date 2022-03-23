Французский дом моды Louis Vuitton очутился в центре громкого скандала.

Из-за новой коллекции украшений, исполненных в виде букв Z и V, бренд обвинили в поддержке российской агрессии.

На сайте бренда указано, что использованная в украшениях монограмма на самом деле являются инициалами Модного дома, которые “будто жизненный импульс”, соединяются на браслетах в разных комбинациях, “как повторяющееся сердцебиение или ритм”.

Впрочем, в разгар российско-украинской войны буквы Z и V стали символом российской агрессии. Именно так путинские войска обозначают свою военную технику.

Из-за такого сходства в комментариях под постом бренда разгорелся настоящий скандал – подписчики обвинили Louis Vuitton в поддержке войны.

Какой позор!

Вы шутите?

Это символ войны!

Друзья, вы в своем уме?

Вы следите за новостями? Интересно, какими будут показатели продаж.

Когда вы уволите людей, которые отвечали за это, можете пожертвовать их зарплаты Украине.

Я вижу, как это станет примером наибольшего провала международного маркетинга в университетах всего мира.

Впрочем, некоторые пользователи отметили, что с началом широкомасштабной войны России против Украины Louis Vuitton ушел с российского рынка, а коллекция была создана задолго до этого.

Первые изображения украшений в этом дизайне Франческа Амфитеатр показала еще 5 февраля.

Тем временем украинские артисты меняют названия коллективов, чтобы избежать даже минимальных ассоциаций с теми, кто уничтожает Украину и ее мирных жителей. Так, группы Беz обмежень и Мozgi убрали из названий букву Z.