Французький дім моди Louis Vuitton опинився у центрі гучного скандалу.

Через нову колекцію прикрас, виконаних у вигляді літер Z і V, бренд звинуватили у підтримці російської агресії.

На сайті бренду зазначено, що використана у прикрасах монограма насправді є ініціалами Модного дому, які “ніби життєвий імпульс”, з’єднуються на браслетах у різних комбінаціях, “як серцебиття або ритм, що повторюється”.

Втім у розпал російсько-української війни літери Z і V стали символом російської агресії. Саме так путінські війська позначають свою військову техніку.

Через таку подібність у коментарях під постом бренду розгорівся справжній скандал – підписники звинуватили Louis Vuitton у підтримці війни.

Який сором!

Ви жартуєте?

Це символ війни!

Друзі, ви у своєму розумі?

Ви стежите за новинами? Цікаво, якими будуть показники продажів.

Коли ви звільните людей, що відповідали за це, можете пожертвувати їхні зарплати Україні.

Я вже бачу, як це стане прикладом найбільшого провалу міжнародного маркетингу в університетах усього світу.

Втім деякі користувачі зауважили, що з початком широкомасштабної війни Росії проти України Louis Vuitton пішов із російського ринку, а колекція була створена задовго до цього.

Перші зображення прикрас у цьому дизайні Франческа Амфітеатрів показала ще 5 лютого.

Тим часом українські артисти змінюють назви колективів, щоб уникнути навіть мінімальних асоціацій із тими, хто нищить Україну та її мирних мешканців. Так, гурти Беz обмежень і Мozgi прибрали із назв літеру Z.