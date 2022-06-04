Артист из Белоруссии Макс Корж выпустил песню о войне в Украине. Трек называется Свой дом. Премьеру исполнитель никак не прокомментировал.
В общем, только в начале вторжения он опубликовал сообщение о том, что осуждает войну против Украины. Однако от нарратива братских народов из РФ он не отошел.
— Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделены войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства, – написал тогда Корж.
На официальном сайте Коржа анонсировано сразу несколько концертов в России, в том числе летом. Интересно, споет ли он там этот трек. Если нет, то его презентация пустой звук и желание усидеть на всех стульях сразу, а если да, то это будет крутой перфоманс и пощечина российским пропагандистам. Потому наблюдаем.
Что пишут пользователи сети о новом треке Макса Коржа:
- Макс, спасибо за поддержку, это очень сильно, я из Волновахи и мне действительно приятно слышать слова поддержки от любимых певцов и актеров, спасибо за все.
- Боже, Макс, это шедевр. Спасибо, что не молчишь и выражаешься на весь мир. Мы с тобой.
- Рвется душа, рвется сердце. Макс береги себя! Хоть бы тебя не посадили из-за этой песни!
- Тот прав, кто защищает свой дом. Здесь не нужно больше слов. Макс, мое уважение.
- Спасибо тебе! Мурашки по коже, слезы на глазах, а в руках автомат, и я вдали от своего города, а все для того, чтобы моя жена не пряталась в подвалах и чтобы поскорее закончить все это.