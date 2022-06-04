Артист из Белоруссии Макс Корж выпустил песню о войне в Украине. Трек называется Свой дом. Премьеру исполнитель никак не прокомментировал.

В общем, только в начале вторжения он опубликовал сообщение о том, что осуждает войну против Украины. Однако от нарратива братских народов из РФ он не отошел.

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— Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделены войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства, – написал тогда Корж.

На официальном сайте Коржа анонсировано сразу несколько концертов в России, в том числе летом. Интересно, споет ли он там этот трек. Если нет, то его презентация пустой звук и желание усидеть на всех стульях сразу, а если да, то это будет крутой перфоманс и пощечина российским пропагандистам. Потому наблюдаем.

Что пишут пользователи сети о новом треке Макса Коржа: