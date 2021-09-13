Младший брат герцогини Кейт, Джеймс Миддлтон и француженка Ализе Тевене связали себя узами брака. В субботу знаменитая пара поженилась на юго-востоке Франции, о чем жених рассказал в Instagram.

— Мистер и миссис Миддлтон. Вчера я женился на любви всей моей жизни. На мероприятии присутствовала семья, друзья, и мои любимые собаки, — поделился своей радостью Джеймс.

На снимке можно увидеть жениха, одетого в белый пиджак, голубую сорочку и синий галстук. Невеста красуется в белом платье с открытыми плечами, дополнив образ распущенными волосами и маленькими сережками. На заднем фоне также расположился один из песиков пары.

На планирование праздника ушло больше года — Миддлтон и Тевене обручились в октябре 2019 года, но из-за пандемии свадьбу пришлось отложить.

Ализе Тевене влюбила в себя Джеймса не только красотой, но и своими знаниями и умениями. Она — финансовый аналитик, свободно владеющий сразу тремя языками. Ее детство прошло в таких странах как Германия, Индонезия, Чили, Франция, Бельгия и Британия. Ее первое знакомство с Джеймсом состоялось в одном из пабов, где она поздоровалась с кокер-спаниелем мужчины.

И хотя свадьбу пара отмечала на родине невесты во Франции, жить супруги будут в Великобритании, где они недавно купили дом.

