Естественный маникюр, как и макияж, актуален прежде всего в силу своей практичности. Ведь почти нет ситуаций, в которых он будет не к месту. Нюдовый маникюр 2023 – трендовые идеи и рисунки на ногтях – смотрите в материале.

Мраморный дизайн на ногтях

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Самым модным нюдовым маникюром в 2023 является мраморный дизайн. Ведь он – достаточно универсален для любого случая. Например, такой дизайн можно сделать на праздник, ужин или прогулку с друзьями.

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Красивый дизайн станет отличным решением для тех женщин, которым нравятся лаконичные, но в то же время нескучные идеи для маникюра.

Нюдовый маникюр с фольгой

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Если вам не нравиться мрамор, но вы хотите разнообразить свой маникюр, можно использовать для этого фольгу. Кусочки, точки или полоски из фольги прекрасно сочетаются с бежевыми и пудровыми оттенками. Хорошим решением станет маникюр с геометрическими фигурами, заполненные фольгой.

Наиболее востребованным является золото, но также актуальными есть серебристые, медные и бронзовые виды материала.

Также мастера дополняют маникюр акварельными мазками, что в конечном итоге выглядит свежо и эффектно. Необычным вариантом является леопардовый принт на 1-2 пальчиках, который можно довершить небольшими кусочками металлизированного материала.

Стильные рисунки

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Нюдовый маникюр считают часто скучным и не интересным, но даже самый тусклый оттенок можно преобразить классными рисунками.

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Если хотите эпатажа, можно дополнить маникюр яркими акварельными мазками, абстракциями, оригинальными надписями, а также необычными фигурами и силуэтами.

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Можно также добавить флористические мотивы, этнику, четкие линии, полосы и точки.

Самые востребованные принты для маникюра в стиле нюд 2023:

леопардовый;

цветочный;

перепелиный;

горох;

национальная символика;

этно-рисунки;

полосы.

Нюдовый дизайн ногтей с втиркой 2023

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Если не хотите тратить время на маникюре на рисунок, можно сделать комбинацию с втиркой. Жемчужный пигмент прекрасно сочетается с нюдовыми оттенками, поэтому не бойтесь с ним экспериментировать.

Нюдовые ногти с втиркой хорошо работают в тандеме со стразами и мраморным дизайном. Правильным решением для лаконичного маникюра есть нанесение втирки на кончики ногтей с растяжкой.

Нюдовый маникюр на короткие ногти 2023

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Нюдовый дизайн красиво дополняет короткую форму. Отличными дополнениями для нюдовых ногтей есть животные мотивы, градиент, мелкие блестки, и фольга в стиле минимализм.

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Короткий маникюр в стиле нюд можно довершить небольшими стразами, главное, не переборщите с декором, чтобы дизайн выглядел сдержанно и утонченно.