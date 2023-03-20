Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Мода

Нюдовый маникюр 2023: интересные идеи дизайна ногтей

20 марта 2023, 17:01
Анна Голишевская Редактор сайта
Манікюр нюд
Источник: Unsplash

Естественный маникюр, как и макияж, актуален прежде всего в силу своей практичности. Ведь почти нет ситуаций, в которых он будет не к месту. Нюдовый маникюр 2023 – трендовые идеи и рисунки на ногтях – смотрите в материале.

Мраморный дизайн на ногтях

Самым модным нюдовым маникюром в 2023 является мраморный дизайн. Ведь он –  достаточно универсален для любого случая. Например, такой дизайн можно сделать на праздник, ужин или прогулку с друзьями.

Сейчас смотрят

Красивый дизайн станет отличным решением для тех женщин, которым нравятся лаконичные, но в то же время нескучные идеи для маникюра.

Нюдовый маникюр с фольгой

Если вам не нравиться мрамор, но вы хотите разнообразить свой маникюр, можно использовать для этого фольгу. Кусочки, точки или полоски из фольги прекрасно сочетаются с бежевыми и пудровыми оттенками. Хорошим решением станет маникюр с геометрическими фигурами, заполненные фольгой.

Наиболее востребованным является золото, но также актуальными есть серебристые, медные и бронзовые виды материала.

Также мастера дополняют маникюр акварельными мазками, что в конечном итоге выглядит свежо и эффектно. Необычным вариантом является леопардовый принт на 1-2 пальчиках, который можно довершить небольшими кусочками металлизированного материала.

Стильные рисунки

Нюдовый маникюр считают часто скучным и не интересным, но даже самый тусклый оттенок можно преобразить классными рисунками.

Если хотите эпатажа, можно дополнить маникюр яркими акварельными мазками, абстракциями, оригинальными надписями, а также необычными фигурами и силуэтами.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений M A N I C U R E (@tooop_manik)

Можно также добавить флористические мотивы, этнику, четкие линии, полосы и точки.

Самые востребованные принты для маникюра в стиле нюд 2023:

  • леопардовый;
  • цветочный;
  • перепелиный;
  • горох;
  • национальная символика;
  • этно-рисунки;
  • полосы.

Нюдовый дизайн ногтей с втиркой 2023

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Olga_Efimova (@olga_efimova_pinky)

Если не хотите тратить время на маникюре на рисунок, можно сделать комбинацию с втиркой. Жемчужный пигмент прекрасно сочетается с нюдовыми оттенками, поэтому не бойтесь с ним экспериментировать.

Нюдовые ногти с втиркой хорошо работают в тандеме со стразами и мраморным дизайном. Правильным решением для лаконичного маникюра есть нанесение втирки на кончики ногтей с растяжкой.

Нюдовый маникюр на короткие ногти 2023

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Холод Кристина (@kholad_nails)

Нюдовый дизайн красиво дополняет короткую форму. Отличными дополнениями для нюдовых ногтей есть животные мотивы, градиент, мелкие блестки, и фольга в стиле минимализм.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений МАНИКЮР•КРУПКИ (@dream_manicure_krupki)

Короткий маникюр в стиле нюд можно довершить небольшими стразами, главное, не переборщите с декором, чтобы дизайн выглядел сдержанно и утонченно.

Читайте также:
С чем носить худиНе только спортивный стиль. С чем носить худи, чтобы выглядеть элегантно и изысканно

Теги
Маникюр Мода Стиль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь