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Леонардо Ди Каприо пожертвовал деньги на поддержку воспитанников украинских детских домов

16 февраля 2023, 15:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леонардо Ді Капріо
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо внес вклад в фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на поддержку воспитанников детских домов семейного типа, наиболее пострадавших от войны.

Фонд поддерживает все детские дома семейного типа в Украине, где дети растут в настоящей семейной атмосфере. Она также координирует свои усилия с государством, которое в настоящее время движется в направлении ухода от воспитания детей в детских дома советского типа и интернатах. Цель — замены таких институтов на приемные семьи и детские дома семейного типа.

Одной из семей, которую поддерживает фонд, является семья Родных. Она воспитывает восемь детей, среди которых Вика — у нее диагностировано психическое расстройство. Семье пришлось пережить оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянные обстрелы.

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Также фонд помогает восьмерым воспитанникам детского дома семейного типа Олешко, трехлетней Виолетте и многим другим.

В целом фонд планирует помочь всем детским домам семейного типа в Украине. Недавно в ней запустили пилотный проект по обеспечению жильем десяти детских домов семейного типа, дома которых были полностью разрушены в результате российской войны против Украины.

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