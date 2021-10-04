Американский актер Орландо Блум спас свою жену, певицу Кэти Перри, во время выступления на сцене.

Это произошло на мероприятии Variety’s Power of Women в Центре искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Кэти Перри пела для гостей церемонии в роскошном платье от бренда Schiaparelli. Но из-за тугого корсета, в один момент звезде стало трудно дышать.

Тогда Орландо Блум быстро поднялся на сцену и помог любимой приспустить молнию на платье. Затем актер поцеловал Кэти между лопаток и вернулся в зал.

— Теперь я могу дышать! Ты — мой герой! — сказала в микрофон Кэти Перри.

Перед выступлением пара вместе позировала на красной дорожке. Платье Кэти Перри привлекало к себе внимание благодаря длинному шлейфу и пышным рукавам-фонарикам. Свой образ звезда дополнила серьгами от Schiaparelli.

Орландо же для мероприятия выбрал черный костюм и рубашку. Стоит заметить, что это первый светский выход пары за долгое время.

Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри поженились в марте 2021 года. Они несколько раз откладывали свадьбу. Сначала причиной был коронавирус, а потом рождения их дочери Дэйзи.

Девочка стала первым ребенком для Кэти Перри. В Орландо уже есть 10-летний сын от супермодели Миранды Керр.