Американський актор Орландо Блум врятував свою дружину, співачку Кеті Перрі, під час виступу на сцені.

Це сталося на заході Variety’s Power of Women в Центрі мистецтв Волліса Анненберга в Беверлі-Гіллз.

Кеті Перрі співала для гостей церемонії у розкішній сукні від бренду Schiaparelli. Але через тугий корсет, в один момент зірці стало важко дихати.

Тоді Орландо Блум швидко піднявся на сцену і допоміг коханій приспустити блискавку на сукні. Потім актор поцілував Кеті між лопаток і повернувся до зали.

– Тепер я можу дихати! Ти – мій герой! – сказала в мікрофон Кеті Перрі.

Перед виступом пара разом позувала на червоній доріжці. Сукня Кеті Перрі привертала до себе увагу завдяки довгому шлейфу і пишним рукавам-ліхтарикам. Свій образ зірка доповнила сережками від Schiaparelli.

Орландо ж для заходу вибрав чорний костюм і сорочку. Варто зауважити, що це перший світський вихід пари за довгий час.

Нагадаємо, що Орландо Блум і Кеті Перрі одружилися у березні 2021 року. Вони кілька разів відкладали своє весілля. Спочатку причиною був коронавірус, а потім народження їхньої доньки Дейзі.

Дівчинка стала першою дитиною для Кеті Перрі. В Орландо вже є 10-річний син від супермоделі Міранди Керр.