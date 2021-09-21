Украинский блогер София Стужук показала свою фигуру до похудения и отметила, что ей стыдно за свой внешний вид.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию снимков, на которых продемонстрировала результаты ежедневного спорта и правильного питания.

Блогер позировала в белье с разных ракурсов. София призналась, что за 21 день ей удалось сбросить два килограмма, а также визуально подтянуть свое тело.

— 21 день мы тренировались почти ежедневно, питались правильно, ходили на массажи несколько раз в неделю, пытались быть активными. Даже делали обертывания, тейпирования и ходили в сауны. Исключили все вредное: фастфуд, сахар, алкоголь, перекусы и тому подобное. Дважды сорвались. Результат не такой колоссальный, как хотелось бы, — написала София.

Стужук добавила, что на протяжении года ей было очень трудно привести свое тело в нужную форму.

За последнее время она поправилась на 10 килограммов, а причиной набора веса стали гормональный сбой, булимия и две операции.

— Я никогда так раньше не выглядела. За 1,5 месяца где-то прилипли 10 кг — со мной такого никогда не было. Я всю жизнь была в форме, и у меня никогда не было “прецедента” худеть. Затем гормональный сбой, булимия — да, я и это прожила за этот год. Две операции и колено, постоянные разъезды, — поделилась Стужук.

Недавно София Стужук сделала несколько пластических операций на лице. В частности, ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица.

Оперировать свое лицо блогер доверила пластическому хирургу Эдгару Каминскому. В комментариях пользователи сети раскритиковали Софию.

Некоторые отметили, что она противоречит сама себе, поскольку сначала выступает за натуральность, а потом ложится под нож хирурга.

Фото: София Стужук