Чтобы расширить кругозор: какую книгу рекомендует прочитать Елена Фроляк

Минимально снять напряжение от войны и хоть на время отвлечься от новостей, поможет чтение. Нередко мы сталкиваемся с тем, что не знаем, какую книгу приобрести, чтобы она захватила дух, поэтому своим советом поделилась ведущая Фактов на ICTV и национального марафона Единые новости Елена Фроляк.

Достойной внимания Елена считает книгу французского писателя Бернара Вербера Танатонавты.

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— Книги, фильмы, кино, общение с друзьями — это меня спасает от войны. Из последнего прочитала хорошую книгу Танатонавты французского писателя Вербера и всем книголюбам советую ее открыть для себя. Интересная философская фантастическая проза помогает мыслить шире и нестандартно, — говорит Елена.

Это роман одного из самых популярных современных французских писателей с мировым именем. Недавно произведение издали на украинском языке. Бернар Вербер задает важные вопросы: Что такое жизнь и почему стоит жить? Можно ли довольствоваться одним добром и всячески избегать зла? Как религии и верования меняют нашу жизнь? Что лучше: совершить колоссальный прорыв в науке или прожить неприметно и достойно?

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