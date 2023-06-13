В сети опубликовали трейлер фильма 20 днів у Маріуполі от украинских журналистов, которые встретили полномасштабное вторжение в прибережном городе. Картина показала, как населенный пункт и его жители боролись за выживание в первые недели на фоне полномасштабной войны с Россией.

Режиссером картины стал Мстислав Чернов — вместе с Евгением Малолеткой и Василисой Степаненко они оказались единственными акредитированными журналистами от мировых СМИ, которые оказались в самом эпицентре событий.

Журналисты показали, как россияне обстреливал город, как местные врачи спасали жизни жителям города в экстремальных условиях, как люди боролись за выживание в полной изоляции от внешнего мира.

Чернов, Малолетка и Степаненко получили Пулитцеровкскую премию за свои труды, а сам фильм получил награду фестиваля независимого кино Sundence.

Благодаря работе, весь мир смог узнать о происходящем в Мариуполе, в том числе и показали авиаудар по роддому в Мариуполе. Журналисты смогли выбраться из города в контролируемые Украиной территории — это было еще до бомбардировки Мариупольского драмтеатра.

Премьера фильма 20 днів у Маріуполі состоялась 3 июня в кинотеатре Жовтень в рамках фестиваля Docudays.

Совсем скоро всему миру станет доступный еще одна украинская картина, но не о войне — фильм Памфир станет доступным на Netflix. Работа украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука будет доступной уже с 22 июня этого года.