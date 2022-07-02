Певец Павел Зибров назвал возлюбленного исполнительницы Алины Гросу, российского актера Романа Полянского патриотом Украины.

Зибров близкий друг семьи Гросу уже очень много лет. Говорит, ездил в Черновцы по приглашению отца Алины, Полянский там тоже был.

— Он молодец, он же россиянин. Я понимаю, что ему внутреннюю очень сложно находиться на Буковине, на Западной Украине. Но он патриот Украины! Дай Бог нам таких москалей побольше, как этот Алинкин муж. Он ходит, он в морду бьет тем, кто кривое слово скажет против Украины. Так что у них дружная, хорошая украинская семья. Он тоже наш хлоп, — отметил Павел.

Недавно фанаты предположили, что Алина Гросу рассталась с возлюбленным из России. Дело в том, что с начала полномасштабной войны в Украине Роман закрыл свой профиль в Instagram и ни слова не сказал против действий власти РФ.

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Не появлялся после 24 февраля Полянский и в блоге Гросу, хотя до этого часто там фигурировал. Поклонники думали, что актер мог вернутся к себе в страну.

Сама Алина после начала российско-украинской войны переехала в Черновцы. За все это время она помогала волонтерством и рассказывала о своем вкладе в победу в соцсетях.

Фото: Павел Зибров